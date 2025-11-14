享嵩壽101歲！菲律賓資深政治家驚傳辭世 家屬證實

菲律賓政壇重量級人物胡安‧龐塞‧恩里萊（Juan Ponce Enrile）驚傳辭世，享耆壽101歲。（示意圖／翻攝自Pexels）





菲律賓政壇重量級人物、現任總統小馬可仕的重要幕僚，同時也是已故前總統老馬可仕核心親信的胡安‧龐塞‧恩里萊（Juan Ponce Enrile），於13日傳出辭世消息，享嵩壽101歲。家屬表示，恩里萊因肺炎導致身體狀況惡化，最終也在親人陪伴下安詳離世。

根據《ABS-CBN》報導，恩里萊的女兒卡崔娜（Katrina Ponce Enrile）向外界證實消息，透露恩里萊因肺炎在家中療養，於13日下午4點左右在親人陪伴下安詳辭世。卡崔娜表示，父親生前最大的心願，就是能在家人的陪伴中安息，而家屬也依照他的心願，陪他走完人生最後一程。

卡崔娜表示：「父親將一生奉獻給國家與人民，此刻我們希望外界給予家人一段時間，靜靜緬懷他」。

回顧安里禮的一生，他畢業於哈佛大學法學院，長年活躍在菲律賓政壇。1972年老馬可仕宣布戒嚴時，安里禮出任國防部長和戒嚴令執行官，那段期間伴隨政治壓迫、人權爭議與迫害的指控，也使他在菲國政治史上留下一些爭議。

不過1986年情勢逆轉，安里禮與多名軍方高層選擇倒戈，投入「人民力量革命」，推動政權更替，最終迫使馬可仕家族流亡美國。多年後，他於2018年受訪回顧此事時僅低調表示：「就讓歷史去評價吧，過去的就讓它過去。」

安里禮曾兩度擔任參議院議長，其中最受矚目的事件，就是於2013年主導對前首席大法官雷納托‧科羅納（Renato Corona）的彈劾審判，並投下關鍵一票，使科羅納成為菲律賓史上首位遭國會罷免的最高法院領袖。

恩里萊出生於1924年，是小馬可仕內閣中最年長的成員。這位菲律賓政壇的長青樹如今安然辭世，結束了橫跨半世紀、既具爭議也充滿傳奇色彩的政治旅程。他曾在受訪時感慨表示：「我很幸運，造物主讓我在這世上停留得更久一些。」

