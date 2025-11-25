享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人黄志明（Paul Wong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生嚴重車禍，傷重不治，享年56歲。

經家屬證實，黃志明在泰國發生嚴重車禍，傷重不治，享年56歲。（圖／翻攝自黃志明臉書）

吉隆坡金河廣場「巨星競技場」（Mega Star Arena）創辦人黄志明的家屬昨日在臉書發布訃聞證實，黄志明於22日在泰國發生嚴重車禍，不幸離世，「我們懷著無比沉痛的心情宣布，MegaStar Arena Kuala Lumpur及Mega group創辦人、馬來西亞娛樂界備受尊敬的先驅黃志明先生，已於2025年11月22日在泰國因意外事故，不幸與世長辭」，至於細節並未特別明說。

訃聞中指出，黄志明是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬及四位子女。他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。「願他在永恆中安息，願我們在思念中繼續前行。」

消息曝光後，震驚大馬娛樂圈，和他長跑30年友誼的資深藝人王駿受訪時透露，黃志明的遺體將會運回大馬；有不少藝人也紛紛貼文，感謝他為本地娛樂與音樂文化所付出的一切。

