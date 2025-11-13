享年59歲！國泰金子公司越南世越銀行總經理劉俊豪驚傳心梗猝逝

2025/11/10編按：國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事（國代世華銀行）之代表人兼總經理劉俊豪異動，異動原因竟是因健康因素！國泰金控指出，因劉俊豪先生不幸逝世，世越銀行董事兼總經理一職即行異動，後繼人選將另行公告。



據了解，劉俊豪為1966年次，享年59歲，曾於國泰世華銀行上海子行擔任總經理，後派至國泰世華銀與越南工商銀行合資的世越銀行擔任總經理，不料9日驟逝，結束了其短暫的生命，業內人士深感不捨與痛心。國泰世華銀行表示深感哀悼，並向其家屬致上最誠摯的慰問。世越銀行各項業務均由專業經理人妥善負責，營運一切正常，感謝各界的支持與關心。





以下為《遠見》過去撰寫劉俊豪任國泰世華上海分行行長時「放低身段廣交朋友， 有人脈就有生意」文章。

國泰世華銀行曾在中國拿下兩個第一：第一家開出上海分行以及上海自貿區支行的台資銀行。

後發先至的關鍵人物，是國泰世華銀行上海分行行長劉俊豪。他並非老上海，而是曾外派泰、馬、越南十年的東南亞通，曾在越南創下一年開一間子行、兩間辦事處的佳績。東南亞經驗，是他在中國成功的最大助力。把一開始冷門的東南亞市場，做到熱門，就是他的功力。

「我的歷練跟人家不一樣，心態也不一樣，」劉俊豪的國語混著多方口音，聽不出是台南囝仔。

34歲就去東南亞闖蕩的他，歷經在田裡開分行、跟客戶蹲路邊吃飯、與官員拚酒……「我不知道台灣怎麼做，但我知道東南亞怎麼做，所以沒有包袱。」他分析成功原因。

49歲的劉俊豪，金融業生涯是一場不斷失望、又絕處逢生的旅程。27歲那年，他頂著美國名校MBA學歷歸國。進入國泰世華後，他一心想去海外部展身手，卻被派去坐櫃台；一年後去放款部門，又因身高186公分看起來「最勇」，被派去催收呆帳。又過了一年，如願以償來到海外部，但不是風光的外匯交易室，而是打信用狀。

劉俊豪一再反應想去交易室的企圖，卻屢因人事變動，總在最後關頭被找去救火，一路又當了稽核、稽核主管與業務主管助理，被主管連放三次鴿子。換做別人可能早就離職，但劉俊豪留了下來。曲折迂迴的職涯，離交易室愈來愈遠，卻因資歷完整，離成為獨當一面的分行主管愈來愈近。2000年，國泰世華馬來西亞分行的業務主管出缺，機會終於落到劉俊豪身上。

「很先進的地方，你一點優勢都沒有，但彎下腰來去東南亞，就有優勢！」劉俊豪決心走上沒人走過的路，開啟長達15年的東南亞外派生涯。

與同事共餐搏感情、學語言擺脫台灣思惟

有著處女座謹慎性格，個性卻親切海派的劉俊豪，一到東南亞後，除了建立SOP管理制度，最重視風控與建立關係。第一步，他把當年在銀行部門輪調經驗，列出800、900個SOP，註明哪些先做、哪些同步、哪些只能等待，每天檢查應辦事項。

無論在馬來西亞、泰國或越南，他中午一定跟同事一起吃便當，放低身段；又請同事教自己語言，怪腔怪調逗得大家很樂。「吃當地食物、學當地語言、交當地朋友、過當地生活，才能擺脫台灣的思惟，」他一字一字強調：「融入當地文化，才能賺當地的錢。」

最重要的一役是2006年，他銜命在一年內成立越南中部的茱萊分行，及南北大城胡志明市與河內辦事處。三地兩兩相距1000公里，當時仍負責泰國業務的劉俊豪，行程經常是早上在越南，下午飛泰國，半夜回台北。

由於實在太忙，直到茱萊分行開幕前，劉俊豪才去邀請地方官員參加開幕式。不料消息一見報，當地本土銀行認為受到競爭威脅，一狀告到官方去了，得做做樣子的官員，一見他便擺出架子。

一看苗頭不對，劉俊豪立刻把邀請函收進口袋，低聲下氣地說，「我是專程來道歉的，應該更早來拜訪的。」對方得到下台階，態度漸趨和緩，竟又問出一個奇怪問題：「你喜歡美國嗎？」劉俊豪猛然想起越戰，立刻搖頭；對方這才露出笑容，「我這條腿就是被美軍打傷的。我會說英文，但因為尊嚴，所以說越南文。」不打不相識的兩人，從此成了好兄弟。

「在東南亞，變成朋友就好辦事，」劉俊豪認為，台資銀行大多只做台商生意，競爭激烈。但他只把台商當客戶之一，帶著越南同事一起開發業務，因此認識一位國營企業財務主管，對方又將他介紹給其他國營企業，逐漸打開了人脈網絡。

他還舉辦「國泰盃」球類競賽，參賽者都是客戶。即使參賽人數不多，但得獎者都能獲得一座印有國泰商標的大獎盃，放在辦公室裡，無疑是最有影響力的免費行銷。使國泰世華一度是越南員工人數最少、獲利最高的台資銀行。

劉俊豪露出招牌笑容，「走到哪裡，就把自己當成哪裡人，就不怕沒生意！」