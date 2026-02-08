享米飯堂 宜蘭在地飯麵小吃 特別推薦麻辣雞、酸辣雞

今天來到宜蘭大學旁的「享米飯堂」，這是一間連宜蘭在地人都推薦的食堂，很多在地學生、家庭客都會來這裡用餐，配菜全由老板親自手炒，百元價位用心料理，配菜都是我們常見的家常菜，對於出門在外地工作、讀書的人們來說，真是一大福音，偶爾想一個人吃普通家常菜，不用跑餐廳，就可以吃到了。

享米飯堂 地理位置 交通資訊

享米飯堂 座落於宜蘭市女中路三段上，就在宜蘭大學的旁邊，橘色的招牌，還蠻好找的，提供內用、外帶還有外送服務。

享米飯堂 環境介紹

用餐環境乾淨衛生，寬敞舒適，夏天冷氣開放，不擔心吃的大滴汗小滴汗，餐具、面紙採自取，還有附麥茶，可以無限量喝到飽，另外也有自費的其它飲品可以選擇。

享米飯堂 人氣菜單

享米飯堂所提供的餐點以百元內為主，價位親民合理，除一般便當店常見的飯食類、湯品、麵食、小菜，另外還有結合異國特色料理的「自製麻辣雞、酸辣雞」，我們點了一份「招牌厚工排骨飯」、單點一份「自製酸辣雞」，發現白飯量的給量不少，是一個大男孩也能飽足的份量，我跟兒子兩個人還吃不完，配菜也很豐富，有5樣不同特色家常菜，讓你吃得滿足又飽胃。

招牌厚工排骨飯 大大一碗真的很滿足，光是配菜就有5種不同特色菜，最喜歡清炒時蔬，搭配薑絲熱炒青菜，還蠻對味的，另外還有金針菇炒丸子也不錯，厚工排骨真的很厚工，費時耗工的醃肉配方，加上酥炸之後，外酥內軟的肉質，味道相當有特色。

自製酸辣雞 吃起來有點泰式風味的香酥雞排，外皮酥脆，內層的雞肉軟嫩多汁，淋上自製的泰式風味醬，吃起來有點微辣、微酸，在台式便當店可以吃到泰式風味的料理，還蠻不一樣的感覺。

享米飯堂

地址:260宜蘭縣宜蘭市女中路三段143號

電話：03 935 6568

營業時間：週一至週六 上午11:00 - 下午2:00 、下午4:30 - 下午7:00 （週日公休）





