享耆壽92歲 新北口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠辭世

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於本月8日辭世，享壽92歲。她是新北市首件登錄之口述傳統無形文化資產瑰寶，文化局將延續藝師精神，落實口述傳統的保存、紀錄及推廣工作，讓傳習班培育出的文化種子持續在各地發芽，確保此項珍貴無形文化資產世代相傳。

文化局長張䕒育表示，藝師留下的不僅是優美歌聲，更是對茶鄉土地與生活的情感連結。她與另位保存者陳好夫藝師長期深耕石碇地區，使獨特的「石碇好聲音」能持續傳唱於茶鄉間。

廣告 廣告

她指出，相褒歌源自採茶時的即興對唱，題材取自日常生活與自然環境，歌詞結構多為七字一句、四句成段，常逐句押韻，此項口傳技藝不依靠樂器伴奏，全憑歌者以高亢嗓音清唱或對唱，承載在地採茶歷史記憶與常民生活。

高羅珠出生於民國23年，身為家中長女，自幼隨家人從事採茶工作，耳濡目染下聽著母親與鄰居長輩吟唱，開啟相褒歌習藝之路，而後由婆婆教授，她保留石碇當地特有安溪腔，咬字古雅，以才思敏捷、出口成章著稱，與保存者陳好夫藝師搭檔，即興唱唸、收放自如，實為當代相褒歌最珍貴的活字典，並於112年登錄為新北市口述傳統「相褒歌」保存者。

《圖說》高羅珠藝師為新北市首件登錄之口述傳統無形文化資產瑰寶，與另位保存者陳好夫藝師〈左〉長期深耕石碇地區，使獨特的「石碇好聲音」能持續傳唱於茶鄉間。〈文化局提供〉

張䕒育說，為保存這項瀕臨失傳的口傳技藝，文化局今年推動相褒歌保存維護計畫並開設傳習班，高羅珠藝師以九旬高齡，與陳好夫藝師兩人共同親自授課指導，帶領學員學習即興創作、對唱技法，即使身體不適仍親自出席成果發表，肯定學員學習成果，學員在石碇老街進行沉浸式演出，再現茶鄉「以歌傳情、以聲繪景」風貌。