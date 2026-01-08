享譽全球喜劇奇才「膠帶很忙」（Tape Face） 明將登上【領航星號】絕倫演出
麗星郵輪近日欣然宣布，國際知名無聲喜劇明星「膠帶很忙」（Tape Face）將於明(九)日至二月五日期間，在【領航星號】郵輪上呈現限時現場演出，邀請旅客一同在海上享受歡笑時光；這次演出期間，郵輪將從新加坡和吉隆坡（經巴生港）出發，展開季節限定航程。(見圖)
主辦單位今(八)日說明，Tape Face以在《美國達人秀》的精彩亮相而聞名，並於二○一七年在美國推出了自己的駐場演出，以其獨特的無聲喜劇風格征服了全球觀眾；他的表演融合肢體劇、富有表現力的默劇以及精準的視覺幽默，跨越語言與年齡界限，無論是家庭、情侶還是跨代旅客都能樂在其中。
在這特別航程期間，旅客可於【領航星號】的主劇院星座劇院欣賞Tape Face的獨家現場演出，他將巧妙運用道具、與觀眾趣味互動，並以冷面幽默精準掌控節奏，每場免費演出都將帶來意想不到的歡笑與難忘的娛樂體驗。
麗星夢總裁吳明發表示，Tape Face享譽國際的喜劇表演，為我們的船上娛樂增添了全新而精彩的體驗，他的廣泛吸引力完美契合【領航星號】的區域航線及多元化旅客群組；麗星郵輪致力於透過像Tape Face般的世界級演出為各位旅客創造難忘時刻，讓郵輪體驗不僅限於目的地和船上設施，相信未來還有更多精彩節目呈現給大家。
【領航星號】即日起至二月初由新加坡及吉隆坡（經巴生港）出發的季節限定航程中，將展開一系列精彩的三晚及四晚航程，為旅客提供靈活而充實的短途郵輪體驗；該航線覆蓋新加坡、吉隆坡（經巴生港）、普吉島及棉蘭等區域熱門目的地，讓旅客在一次旅程中盡享活力都市、文化精粹，同時享受悠閒的海上時光。
除了Tape Face的絕倫演出，旅客亦可享受豐富多樣的船上體驗，滿足各類旅客需求，從內艙房、海景房、露台房到豪華的皇宮套房。娛樂活動包括大型舞台劇及現場音樂表演，家庭旅客可參與互動遊戲和趣味活動。餐飲選擇多元，從麗都餐廳的清真認證和國際美食，到索菲亞的特色料理，酒吧與休息廳則為旅客提供舒適的海景放鬆空間；休閒與健康設施同樣完善，包括游泳池、健身設施、露天甲板及水療中心，確保每次航程都能實現娛樂、放鬆與探索的理想體驗。
