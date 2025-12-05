享譽兩岸茶藝師謝明素 台灣蜜香黃金紅茶創始者全中國500大茶藝師大賽唯一台灣評審及導師

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「2019世界搏茶會」在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行，主辦單位為了增加亮點及特色，特別敦請享譽國際和兩岸的知名茶藝師謝明素獻出絕活，在會場以特有嘉義蜜香紅茶沖泡熟黃金粉，不僅沖泡出難得一見如「層層雲瀑、滾滾流沙」的「蜜香黃金茶」，而且獨特的好風味，令在場民眾讚賞不已及驚豔連連。

茶藝師謝明素表示，她從事茶藝工作已有30多年，從縣長陳明文到張花冠和翁章梁，每年都受邀参加茶博會的茶藝展，而且年年創新茶藝主題，除了要展現嘉義好茶的特色，更要讓参觀民眾耳目一新，2019年靈感來源竟是在「黃金風鈴木下品茗黃金茶」。她用嘉義縣紅茶比賽獲獎的高山蜜香紅茶沖泡後，再以急速冷凍方式保留其特有的茶韻和香氣，再融入日本進口食用黃金粉，口感更滑順，喝過的民眾都讚不絕。

民眾陳先生說，喝一杯黃金茶，您會看到如「層層雲瀑及滾滾流沙」般的金粉在茶水中形成炫麗多變圖案，如夢似幻的視覺效果極為華麗吸睛，加上綿密滑潤和順喉口感，以及陣陣紅茶甜香，成為滿足視覺、味覺、嗅覺的高品味饗宴，更營造出茶藝文化新美學。

茶藝師謝明素從事茶藝工作30多年以來，希望帶給民眾從說茶、聽茶、到覺茶，到讓民眾知道茶和如何泡出好茶。更不忘進行茶藝的傳承工作，目前已是桃李滿天下，許多學生也都成為茶藝師，共同在為茶藝的傳承而努力。另外她在工作上獲獎無數，包括獲邀参加日本靜岡茶葉節，勇奪最佳人氣獎；2015年張花冠縣長任內獲頒「茶藝推手」傑出婦女；近年來更是台灣唯一獲邀擔任中國全國最美茶藝師在湖南雲台山舉辦的全國茶藝大賽評審及導師（全國十個賽區派出各50人，共500人参賽，再從中選出50強、10強及前5強），前5強評審時由湖南衛視進行現場直播，謝明素就是講評人。另外也受邀在湖南衛視作茶藝教學並頗受好評。同時也被邀請在貴州茶區参與鰲壇論壇，可見她在兩岸茶藝界所獲得的重視與肯定。

謝明素老師指出，台灣茶文化從「奉茶」到「功夫茶法」和茶車文化到現今的「茶藝」文化，都讓我們從喝茶、品茶過程中感受到茶的美味與不同的泡茶文化。

圖：享譽國際和兩岸的知名茶藝師謝明素以特有嘉義蜜香紅茶沖泡熟黃金粉，不僅沖泡出難得一見如「層層雲瀑、滾滾流沙」的「蜜香黃金茶」，獨特的好風味聞名茶藝界。近年來更是台灣唯一獲邀擔任中國全國最美茶藝師在湖南雲台山舉辦的全國茶藝大賽評審及導師，並應邀在湖南衛視進行茶藝教學。（照片：前二張吳瑞興攝，後四張茶藝師謝明素提供）