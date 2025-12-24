享鴨與南市社會局合辦公益餐會

響應臺南市政府「照顧弱勢優先」政策，王品享鴨昨（二十四）日於享鴨臺南市官邸店辦理「分享餐桌－百味同桌不同的家鄉味，一樣的人情味」公益餐會，社會局長郭乃文、秘書處長黃國照代表市長黃偉哲與八十位新住民家庭成員共享溫馨烤鴨饗宴。王品享鴨除捐贈十二萬元公益餐會費用，另捐贈十四萬元予社會局救助金專戶支持兒少社區關懷據點及相關服務。

活動中安排互動分享環節，讓新住民家庭彼此交流生活故事、分享心中溫暖的餐桌記憶；享鴨亦貼心準備多道人氣套餐菜色，讓新住民家庭邊品嚐佳餚邊感受溫暖。

黃偉哲市長感謝王品集團旗下品牌享鴨長期投入公益，以行動支持新住民家庭，展現企業促進多元文化融合、深耕在地用心；市府會持續與民間協力強化新住民家庭支持服務，透過跨域合作打造友善多元包容環境。郭乃文局長表示，市府持續強化新住民及子女語言、教育、生活適應與就業等面向支持，透過社區化服務讓資源更貼近家庭，提升新住民生活品質，感謝享鴨公益參與展現社會影響力。郭乃文指出，市府成立三處新住民家庭服務中心及廿二處新住民社區服務據點，透過跨區合作與社區網絡整合深入社區，提供關懷訪視與個案管理、資源支持網絡方案、多元文化社區宣導、通譯與志工培訓等服務。