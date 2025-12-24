享鴨辦公益餐會 加碼捐救助金

王品享鴨廿四日在台南市官邸店辦理公益餐會，邀請新住民家庭品嘗烤鴨饗宴。

為響應台南市「照顧弱勢優先」的政策，王品享鴨今年再度攜手南市府社會局，於廿四日在享鴨台南市官邸店辦理公益餐會，邀請八十名新住民家庭成員齊聚品嘗烤鴨饗宴。王品享鴨除捐贈十二萬元作為公益餐會活動費用，另加碼捐贈十四萬元救助金，以行動支持兒少社區關懷據點及相關服務。

社會局長郭乃文、秘書處長黃國照廿四日代表市長黃偉哲出席，特別感謝享鴨以實際行動持續傳遞關懷，為新住民家庭帶來更多力量與支持。市長黃偉哲表示，本次公益餐會不僅陪伴新住民家庭相聚，也展現企業促進多元文化融合、深耕在地的用心。南市府也將持續與民間企業協力，透過更多跨域合作，共同打造友善、多元且包容的城市環境。

郭乃文指出，社會局將持續強化新住民及其子女在語言、教育、生活適應與就業等面向的支持，並透過社區化服務讓資源更貼近家庭，提升新住民的生活品質與幸福感。參與的新住民家長也在忙碌生活中，體驗難得家庭相聚時光。為讓天倫時光增色，享鴨也貼心準備多道人氣菜色，包括琥珀酥皮烤鴨、鴨架料理、烤鴨三吃，陳釀梅子雞球、翡翠魚卵炊蛋等招牌料理。

南市府社會局強調，目前南市已成立三處新住民家庭服務中心及廿二處新住民社區服務據點，透過跨區合作與社區網絡整合，深入社區提供多面向支持服務，協助新住民家庭順利適應在台生活。