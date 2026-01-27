京元電子內鬼盜賣電路板「估損失1400萬」 董事長：無資料外洩

京元電子竹南廠傳出內鬼竊案，涉案工程師利用夜班時段盜取測試用電路板變賣。（圖／報系資料照）

半導體測試大廠京元電子（2449）近日證實，旗下竹南廠發生內鬼竊案，一名工程師涉嫌長期盜取測試用IC電路板，並以低價轉售牟利。公司在內部系統出現異常後主動展開調查，隨即報警處理，目前已追回逾八成損失，董事長李金恭也出面說明，事件並未造成任何客戶資料或機密外洩，營運與財務均未受影響。

根據《ETtoday新聞雲》報導，京元電子在案發後主動報警，並全程配合檢警辦案。李金恭表示，失竊設備多為已使用多年的硬體，考量折舊後估算損失約為1400萬元，目前已與部分收贓者達成和解，追回金額超過1200萬元，約占八成損失。

廣告 廣告

另外，公司也於1月27日發表四點聲明，說明事件來龍去脈與因應措施，公司表示，本案由內部系統異常數據主動發現後展開專案調查，經盤點與監視影像調查迅速鎖定涉案員工，並依「誠信經營」「零容忍」原則報案，全程積極配合檢警辦案。

對於損失追討進度，京元電子指出，與司法機關合作後，目前被竊物品已成功取回逾八成，針對尚未追回部分，公司已啟動法律程序並與部分被告達成和解，獲得金錢賠償。針對外界關注是否有機密外洩，京元電子強調，此案為單一員工所為，僅涉及硬體設備，並未涉及任何客戶測試數據、技術資料或個資。公司營運與客戶服務皆維持正常，財務亦未受影響。

為防止類似事件再次發生，京元電子表示，已全面檢討並強化內部控制機制，包括盤點流程、安全設施與進出安檢標準，提升廠區無塵室管理層級，以保護公司及客戶資產安全，進一步保障股東權益。公司最後重申，對於任何侵害資產之不法行為將嚴懲不貸，並將持續維護企業誠信與法律正義。

據了解，去年6月間，京元電子因應AI需求激增、訂單大增，向外廠租用電路板因應產線需求，卻在連接電腦時驚見「系統已登錄」提示，意外發現所租設備竟為自家資產。為免打草驚蛇，公司高層低調展開內部排查，最終查出夜班張姓工程師（30多歲）長期以塑膠袋包覆器材，分批攜出廠區，涉嫌盜賣電路板與其他零件。

警方進一步追查，鎖定位於苗栗的一對經營電子零件工廠的夫妻檔涉嫌收贓，張嫌與收贓者分別獲以5萬元與限制條件交保。目前檢方尚未偵結，但初步估計遭盜賣的測試板數量逾50片，若以新品市價估算，損失曾一度被懷疑可能達上億元。

張姓工程師在接受警方偵訊時坦承，長期沉迷線上賭博，如百家樂與拉霸機等遊戲，欠下大筆債務，因而鋌而走險。他利用自己對內部流程熟悉，趁夜班值勤期間偷運出舊有或備用電路板、光纖線等設備，並以市價2至3折低價出售。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吳淡如愛女喊徒手爬台北101 她鬆口為母心聲「絕食抗議」一票家長都懂

賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度