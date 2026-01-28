京元電子遭竊IC電路板損失1.2億！公司回應
[NOWnews今日新聞] 半導體測試大廠京元電子苗栗竹南廠，爆出有工程師涉嫌竊取測試IC的電路板變賣牟利，導致京元電損失1.2億元，現由苗栗地檢署以竊盜等罪嫌偵辦中。對此，公司表示，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾8成，對公司整體營運及客戶服務並無影響。
據了解，一名夜班的張姓工程師多次從無塵室帶走用塑膠袋包覆的物品，鎖定張涉案報警追查搜索後，再揪出在苗栗經營電子零件工廠的夫妻檔涉嫌收受贓物，檢方偵訊後將張嫌以5萬元交保。
據指出，初步調查損失50多片測試板，如果以新品價格為1億多元，警方一度懷疑可能損失100多片，但尚未發現具體流向。張男被警方找上時，坦承沉迷百家樂、拉霸機等線上博弈遊戲，欠下巨額債務，長期利用職務之便，化整為零將老舊備用電板、光纖線夾帶出廠，以2到3折低價變賣謀利。
針對此案，京元電子今日發布重訊，指出本案是由本公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。公司第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。
京元電子表示，公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。
京元電子強調，公司整體營運及客戶服務並無影響，對財務業務也無重大影響。
