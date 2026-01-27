京元電爆內控異常！神偷「螞蟻搬象」A走竹南廠高價電路板 初估損失逾1.2億

京元電子竹南廠爆內鬼。翻攝自Google map

國內半導體測試大廠京元電子（2449）竹南廠近日傳出重大內部疏失！廠內在進行內控檢視時，意外發現多項高價設備數量異常，進一步清查後，赫然發現之中疑似有長期遭人私下挪用情形，初步估算相關損失金額高達1.2億元，震撼業界。

據了解，京元電去年中進行內部管理作業時，發現部分新進測試電路板在系統登錄與實際庫存間出現落差，隨即啟動全面設備盤點，並同步調閱廠區監視畫面釐清流向。相關影像顯示，有內部人員多次在無塵室作業期間，將包裹物品攜出管制區域，引起公司高度警覺。

經內部比對確認，流失項目包含IC測試電路板、排線與光纖線等列管設備，皆屬單價不菲的關鍵產線器材。公司隨即向總公司通報，並向警方報案，案件後續由苗栗地檢署介入偵辦。

檢警追查後鎖定一名任職超過20年的資深工程人員，該員長期負責產線相關測試作業，對廠區流程與設備動線相當熟悉。調查指出，相關設備疑似經由非正式管道流出，是否涉及不法牟利及其他管理疏失，仍待進一步釐清。

此案曝光後，在京元電內部引發譁然，有員工私下質疑，公司多年來的例行資產盤點與出廠管控機制，為何未能及早察覺設備大量短缺；加上管制物品多次順利通過產線通關系統，顯示現行內控與資安防護流程，恐存在結構性漏洞。

據悉，涉案人員於偵訊時已就相關事實作出說明，並表達後續賠償意願。檢方複訊後，諭令5萬元交保，後續將持續釐清案情。



