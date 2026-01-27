京元電爆內賊！工程師嗜賭「螞蟻搬象」盜賣設備 竹南廠損失高達1.2億

國內知名半導體測試大廠京元電子驚爆重大內鬼竊案。

國內知名半導體測試大廠京元電子（2449）竹南廠驚爆重大內鬼竊案。1名在職超過20年的張姓資深工程師，疑似因沈迷線上博弈積欠巨額債務，竟利用職務之便監守自盜，長期從無塵室竊取IC測試電路板、光纖線等高價設備變賣。據初步統計，京元電因此損失高達新台幣1.2億元，全案經廠方報警後，目前由苗栗地檢署依竊盜罪嫌偵辦中。

《自由時報》報導，涉案的張姓男子在京元電設備工程部擔任高級工程師，主要負責產線測試工作。案件之所以曝光，是因為去年6月廠方在進行內部管理時，發現新進電路板的系統登錄出現異常，隨即啟動全面設備盤點，並同步調閱廠區監視器畫面釐清。

經比對發現，張男多次在無塵室內形跡可疑，頻繁將以塑膠袋包裹的不明物品私自帶出，經確認為公司列管的測試用電路板後，廠方立即通報總公司並向轄區派出所報案。

檢警深入追查後發現，張男疑似長期沈迷於百家樂、拉霸機等線上博弈遊戲，因財務黑洞擴大而心生歹念。他利用對廠區作業熟悉的機會，趁四下無人之際，將單價極高的測試電路板及排線、光纖線等器材打包，並透過友人管道變賣牟利。

這起金額龐大的竊案在京元電內部引發軒然大波，不僅損失金額驚人，更暴露了公司內控機制的嚴重隱憂。內部員工議論紛紛，質疑為何每年的例行性盤點未能及時發現如此巨大的設備短缺，且張男能輕易通過產線通關機將管制品攜出廠區，顯示資安防護網出現極大漏洞。針對此案，張男在偵訊時已坦承犯行，並表達賠償意願，檢方訊後諭令以新台幣5萬元交保候傳。

