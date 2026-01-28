京元電爆內鬼！ 工程師盜賣50多片電路板 害損1.2億

苗栗縣 / 綜合報導

台灣半導體測試大廠京元電子竹南廠，爆出內部資深張姓工程師，疑似因為積欠賭債，利用職務之便，將50多片用來測試IC的電路板等設備夾帶出廠變賣，導致公司損失1.2億元。這起內鬼竊案，苗栗地檢署已經展開偵辦，張姓工程師複訊後以5萬元交保，京元電子則透過文字聲明，說被偷竊的物品已經取回超過8成，並和當事人達成和解，強調不影響公司營運和財務，已經強化內控流程。

京元電子簡介影片說：「京元電子不僅擁有豐富的軟硬體研發實力。」國內知名半導體測試大廠，京元電子竹南廠爆出重大竊案，1名張姓工程師，涉嫌竊取用來測試的IC電路板等設備，以低價變賣謀利，造成京元電子損失高達1.2億元。

回到位在苗栗竹南的廠區，京元廠方沒有特別出面回應，但根據了解，47歲張姓資深工程師，在京元電工作20多年，主要擔任工程師負責測試，疑似因為沉迷百家樂、拉霸機等線上博弈遊戲，積欠巨額債務，因此鋌而走險，在2024年4月到2025年6月間，私自將送修回來的50多片測試IC電路板、排線、光纖線等器材，頻繁出入無塵區，用塑膠袋包裹夾帶出廠區，佯稱是副廠電路板，轉賣給下游廠商組裝機台，直到公司發現，測試電路板的登錄系統數據異常，啟動內部專案調查調閱監控影像跟盤點，才揪出這起內鬼竊案。

廠商VS.記者說：「現在裡面的氣氛怎麼樣？，我們不清楚，要問他們裡面的員工才知道，我們只是廠商而已。」這起竊案，檢方已經展開偵辦，對案情不願多做說明，張姓工程師複訊後，以5萬元交保，並且和公司達成和解，京元電子發出文字聲明，強調偷竊的物品已經取回超過8成，而針對還沒返還的資產啟動法律救濟程序，事件是單一員工的違法行為，不影響公司營運和財務，後續會強化內控制度，加強廠區無塵室的安全防護設施，以及人員進出安檢流程，避免同樣事件上演。

