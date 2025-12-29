京元電砸393億擴產封測 股價衝漲停逾萬張買單排隊

全球IC測試大廠京元電子（2449）29日股價表現強勁，盤中一路挺進至漲停板，截至下午1點整，股價來到245元強力鎖住漲停，單日上漲22元，成交量較上週五暴增5倍，突破6萬張，另有超過1萬張買單持續排隊等候入場。

京元電子股價漲停板。（圖／京元電子臉書專頁）

京元電子受惠於記憶體缺貨潮持續延燒，加上AI晶片需求依舊強勁，封測需求持續攀升，連帶讓測試產能呈現滿載狀態，營收也大幅增長。京元電子日前公布最新營收數據，11月營收達32.93億元，雖然月減3.69%，但年增幅度高達34.93%；累計前11月營收則來到316.79億元，年增29.78%。

京元電子主力業務為AI、高效能運算、記憶體等封測服務，受惠AI浪潮持續火熱，相關封測需求不斷上揚。京元電子在26日董事會通過明年資本支出高達393.72億元，目的是配合營運需要以備產能擴充需求，此次支出較去年增加近24億元，未來也可望每年持續增長，顯示相關題材需求極為強勁。

