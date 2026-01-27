京元電竹南廠出大事！內鬼「偷50片電路板變賣」損失1.2億

京元電子竹南廠驚傳資產遭盜竊！一名資深工程師涉嫌利用職務之便，將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備私自帶出變賣，導致公司損失高達1.2億元，目前以5萬元交保。

據《自由時報》的報導，全案經京元電子內部及警方的調查，嫌犯是一位在公司服務超過20年的張姓工程師，涉嫌多次將測試用電路板、光纖線等設備偷出並出售，造成企業損失約1.2億元。

內部消息指出，張男負責設備測試工作。去年6月，京元電子察覺新進電路板的登錄紀錄異常，隨即展開詳細清查，並調閱監視器畫面。調查中發現，張男多次以塑膠袋包裹物品，從無塵室帶出廠區。經內部確認後，確定這些物品為公司的測試設備。

公司隨即將此事通報總部，並於去年6月向警方報案。目前，案件由苗栗地檢署偵辦中。調查顯示，張男疑似因沉迷線上賭博欠下鉅額債務，為償還欠款，他利用工作之便，將電路板、光纖線及其他設備私自攜出，再透過友人出售牟利。

根據京元電子的初步統計，廠內共遺失超過50片電路板，以及Cable（排線）、光纖線等設備，估計損失金額約為1.2億元。此事件在公司內部引發廣泛討論，許多員工質疑內控制度是否存在重大漏洞，為何每年例行盤點時未能及時發現問題？更令人擔憂的是資安防護的嚴重不足，張男究竟是如何能輕鬆將電路板等設備攜出廠區，並順利通過產線通關機而未觸發異常警報？內部對此議論紛紛，公司管理層已著手檢討並強化相關防護措施，以避免類似事件再次發生。

