京元電竹南廠遭竊損失1.2億 工程師監守自盜涉偷50片電路板
上市公司京元電子竹南廠無塵室傳出重大竊案，47歲張姓工程師涉嫌將50多片測試IC電路板、光纖線等設備，化整為零偷出廠區變賣，導致京元電損失1.2億元。廠方去年6月發現後報警，廠區主管去年6月至派出所報案，並查出張姓工程師涉案。京元電也發布4點聲明，強調對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東之合法權益。
京元電聲明中指出，主動發覺並報案，全案係由公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。公司本於「誠信經營」與「零容忍」之原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。
二、損失追回進度與和解補償。經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。
三、財務與營運不受影響。此案屬單一員工之違法行為，此次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。
四、強化內控制度，杜絕再次發生。針對此事件暴露之漏洞，公司已完成全面性之內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。
據了解，苗栗警方去年6月受理京元電子報案，查出張姓工程師在京元電工作20多年，擔任工程師負責測試，案發後遭開除離職。張姓工程師疑因沉迷線上賭博欠債，鋌而走險，暗槓送修回來的測試IC的電路板，夾帶出廠區，找人頭佯稱副廠電路板，轉賣給下游廠商組裝機台。（彭清仁報導）
其他人也在看
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3則留言
替代役遭丟包台64線4車輾過慘死！律師：司機恐涉遺棄致死罪
[Newtalk新聞] 溫姓替代役男25日酒後搭乘由林姓司機駕駛的多元計程車，溫男疑似躺在後座不斷踢車門及椅背，引起林姓司機不滿出言制止，雙方因此爆發口角衝突，最後林男在台64快速道路上將溫男趕下車，溫男醉臥路面慘遭4車輾斃，律師鄧湘全指出，恐已構成「遺棄致死罪」。 溫男是頂大雙學士學位畢業，學業成績優異，目前在鐵路警察局服替代役，原本預計下個月就退伍，25日因和小黃司機爆發口角，在台64快速道路上被丟包，倒臥於快速道路，隨後遭39歲陳姓駕駛小客車輾過，緊接著被26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男的小客車及小貨車輾過，警消趕抵現場時，溫男頭顱破裂、全身多處骨折，已經明顯死亡。 律師鄧湘全在臉書發文指出，司機即便與乘客發生爭執，「再怎麼不爽，也不應該把乘客丟包在快速道路上」，並強調司機欲解除或終止契約、不再載客，仍負有最低限度的安全照顧義務，應選擇平面道路或其他安全處所讓乘客下車。 鄧湘全指出，乘客若處於酒醉狀態，更屬高度危險情境，司機明知風險卻仍在快速道路丟包，行為恐已構成「遺棄致死罪」，後續恐面臨沉重法律責任。「所有駕駛都應把人命關天，當一回事」。 鄧湘全進一步引述《刑法》第294條規新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
37歲護理師被控拿手槍遭擊斃！畫面曝光打臉「是手機」川普仍挺執法 歐巴馬柯林頓齊開轟
美國總統川普以掃蕩非法移民為由，派邊境執法人員進駐明尼蘇達州，但本月卻接連發生兩起民眾遭執法人員射傷身亡的事件，引發民眾怒火。上週六（24日）在明尼阿波利斯，一名37歲的白人男護理師被控持槍靠近邊境巡邏官員，隨後遭包圍壓制，連開多槍擊斃，川普發生力挺執法人員，但根據現場目擊者拍到的畫面，護理師手上拿的是手機而非手槍，直接打臉聯邦政府說法；此事件讓聯邦政府與地方的緊張關係再升溫，民主黨前總統歐巴馬、柯林頓等人也紛紛表態，要求川普政府負責。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
假看車真砸店！2男闖車行攻擊女店長 狂砸進口名車
桃園市 / 綜合報導 桃園市平鎮區1間中古車行，發生暴力砸車事件，兩名男子假裝要看車，沒想到接下來，不但出手攻擊女店長，還回到車上拿出球棒，朝著兩部進口名車一陣狂砸，行 凶 過程短短14秒，兩部車的前擋玻璃、車窗、車頭燈與引擎蓋都被打壞，受損情況當嚴重，雖然店家強調，最近沒有消費糾紛，但警方不排除是買賣的問題所致，已經鎖定犯案車輛的車籍資料，將通知涉案人，限期到案說明。兩名黑衣男子拿著球棒，闖入中古車行朝著2部進口名車狂砸，兩人狂砸14秒隨即逃離現場，事情發生在23號中午，桃園平鎮區中豐路這家中古車行，發生暴力砸車事件，百萬進口轎車前檔玻璃，碎裂成蜘蛛網狀，車窗也都被打破了，怎麼會發生這個情況，業者也還在釐清原因，中古車行業者華小姐說：「重點是，不知道是誰，近期是完全沒有糾紛。」監視器還原事發情況，這2名男子原本跟店長在看休旅車，前座車門打開讓他們看一看駕駛座，接著打開後車門，看看後座的置物空間，看車的過程都很正常，但看完了車，其中1名男子突然攻擊店長的後腦勺，中古車行店長華小姐說：「我完全不認識他們，那個人就是突然巴我頭，順勢往下，就疑似想要摸我口袋，拿我口袋的鑰匙。」2名男子從車子拿出球棒，狂砸這2部中古進口車，車損相當嚴重，中古車行店長華小姐說：「前擋，引擎蓋，車頭燈，然後車窗，加起來應該，1台至少也要30(萬元)到60(萬元)之間。」業者強調，兩部中古進口車市價超過400萬元，維修期間的損失不知找誰討，警方調閱監視器清查，已經掌握涉案對象，桃園市警平鎮分局北勢派出所所長簡建忠說：「經查雙方於討論購車過程中，犯嫌突然以徒手及持球棒方式毀損車輛，本分局已依規定受理在案，並已掌握涉案對象。」警方調查，雖然店家強調近期沒有消費糾紛，但警方根據犯案手法研判，懷疑可能跟買賣的問題有關，將依犯案車輛的車牌號碼，通知涉案人限期到案說明，釐清確切的犯案動機。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
虐死「剴剴」保母姐妹二審維持原判 理由出爐
高等法院27日上午針對保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童「剴剴」案二審宣判，駁回上訴，仍維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。法官認為劉彩萱姐妹見剴剴沒有親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼連一般成年人都無法承受，還互相交換、評論虐童心得「以虐取樂」，原審量刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年 更五審再判要拆
中部中心/王俞斐、林韋志、林子翔 台中報導台中黎明幼兒園園長林金連，不滿上千坪幼兒園土地，被列入黎明自辦市地重劃範圍，雙方17年來展開漫長訴訟，今天台中高分院更五審判決出爐，法院認定雖然重劃會非法成立，違反誠信原則，不過幼兒園妨害重劃施工整地，必須拆除，全案還可上訴，園長不滿表示將會抗爭到底。逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年 更五審再判要拆(圖/民視新聞)黎明幼兒園園長林金連，法院前高舉布條，高喊抗爭到底，因為他拒絕上千坪土地遭到自辦重劃，十幾年來不斷訴訟，27日更五審判決出爐，黎明幼兒園必須拆除，讓他無法接受。更五審認定重劃會非合法成立違反誠信原則 不過幼兒園妨害重劃施工整地必須拆除(圖/民視新聞)黎明自辦市地重劃案，從2009年啟動，但林金連指控，重劃會在未經同意的情況下，擅自把幼兒園列入重劃範圍，這些年來他不斷跑法院爭取權益，也曾絕食抗議，衝撞體制。雖然一審、二審、和更一審，都判決幼兒園免拆，不過案件進入更二審逆轉，這些年雙方司法交鋒互有輸贏，更五審雖然認定重劃會非合法成立，違反誠信原則，不過幼兒園妨害重劃施工整地，必須拆除。園長強調會抗爭到底全案還可上訴 幼兒園的存亡恐怕還有漫漫長路要走(圖/民視新聞)前一次更四審認定，重劃會違法，判定黎明幼兒園不用拆遷，但重劃會上訴。更五審逆轉再判要拆。園長強調，將會抗爭到底，由於全案還可上訴，幼兒園的存亡，恐怕還有漫漫長路要走。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：黎明幼兒園拆屋纏訟17年 更五審再判要拆 林金連「這樣說」 更多民視新聞報導男子捐血57次獲免費逛風景區榮譽卡 申請入場遭拒氣到提告闖紅燈撞死清大物理奇才！胡家瑞「提再審」庭上裝瘋賣傻 遭法官痛罵還監遭雷虎科技求償1億 Cheap反嗆「法院見」：能操縱股價還來發文？民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
東北角走私丟包？ 2千萬大麻漂流逾3天卡沿岸
27號上午，新北野柳有漁民在駱駝峰岸邊發現一袋可疑的麻布袋，打撈上來後發現裡面竟然有32包第二級毒品大麻花，市值超過2千萬。警方調查這些毒品，已經在海上漂流至少三天，最後隨著海流，往西南風漂流。到底是誰走私？ 為何會掉落在海中？ 警方會同海巡單位持續調查。 #野柳#走私#麻布袋#大麻東森新聞影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
頂大雙學士役男下月退伍！生活單純忙面試 遭運將丟包台64線慘死
新北台64線高架道路25日凌晨發生一起死亡車禍。一名擁有頂大雙學士學位的25歲溫姓替代役男，搭乘多元計程車返家途中，疑因酒醉踹椅背與46歲林姓司機爆發口角。林男竟將溫男丟包於高架橋上，導致溫男隨後遭後方4輛車連環輾斃，死狀悽慘。溫男原訂下月退伍，正積極準備求職，前途看好卻驟逝。警方調查，林姓司機涉嫌惡意丟包致死，4名肇事駕駛也涉過失致死。全案依過失致死罪嫌將林男及4名駕駛移送法辦，林男另面臨違規停車及拒載罰則。此事件震驚社會，凸顯高架道路丟包的危險性及駕駛責任。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6則留言
信義區超商爆聚眾鬥毆！警到場遭嗆「穿制服了不起啊」
[Newtalk新聞] 台北市信義區一間超商門口，昨日傳出聚眾鬥毆事件，一對情侶檔疑似因在KTV玩骰子遊戲與同行人起爭執，隨後在超商巧遇爆發糾紛，最終演變成肢體衝突，警方到場還遭嗆聲，遭員警噴辣椒水壓制，並搜出毒品K他命。 一行人昨日到KTV喝酒玩遊戲，過程中一對情侶檔與侯姓男子爆口角衝突，散場後再度於松山路附近一處超商巧遇，雙方衝突升級，演變成全武行，互相拉扯扭打。轄區信義分局五分埔派出所員警獲報到場，竟遭其中一名男子咆哮嗆聲「穿制服了不起啊」、「Who are you啦」。 由於現場狀況混亂，支援警力火速趕到，好言相勸無果，警方隨即噴辣椒水壓制鬧事者，並於其中一名嫌疑人身上起獲毒品K他命一包，全案詢後依刑法聚眾鬥毆、毒品危害防制條例、社會秩序維護法妨礙公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦。 信義分局呼籲，酒後應自制言行，避免因一時衝動引發衝突觸法，警方將持續強化夜間巡邏與快打部署，嚴正取締暴力與毒品行為，以維護市民安全與社會秩序。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭汽修廠清晨火警 鐵皮屋直竄黑煙幸未釀傷亡北捷西門站傳持刀案！捷警大批警力搜索 竟是烏龍一場新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館
據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 發表留言
抓了就跑！桃園銀樓遭搶「42萬黃金」 2嫌犯觀音落網：逃跑過程中遺失
桃園市新屋區昨（25）日晚間 8 時許發生一起銀樓搶案，兩名歹徒鎖定當地一家銀樓，闖入後強行劫走42萬的黃金項鍊與吊墜金飾，兩人得手後立即逃逸。楊梅警方今凌晨在觀音逮到2名嫌犯，詳細作案動機有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭4車輾壓爆頭！頂大男被丟包台64慘死 今解剖相驗、家屬悲痛相擁哭泣
25日凌晨，25歲的溫姓男子，於酒後搭乘多元計程車回家，途中疑似因踹踢椅背，與46歲的林姓司機發生口角，竟被丟包在台64線快速道路，溫男倒臥在地、慘被4車輾壓爆頭身亡。27日上午，檢察官將會同法醫解剖遺體，以進一步釐清死因，而溫男的家屬也低調到場，無法相信溫男死亡，相擁悲痛哭泣，場面令人鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
賓士車高速衝進鐵板燒店 撞碎玻璃.門框歪一邊
地方中心／綜合報導一輛白色賓士車，凌晨撞進桃園中壢的鐵板燒店，不但撞碎大門玻璃，門框也被撞歪，還好店員已經下班，才沒造成人員傷亡。警方表示，車禍前，發現賓士車跨越雙黃線行駛，上前攔查時，竟加速逃逸，才會撞進鐵板燒店，酒測值高達0.68，將依公共危險罪移送法辦。白色賓士高速撞進鐵板燒店，玻璃瞬間被撞飛，連賓士車頭也被撞開，可見撞擊力道有多大，老闆趕到現場都嚇壞了，仔細看，門框歪一邊，還扭曲變形。業者：「當時我不在場，就是接到電話，就是玻璃都破了，門都往裡面陷了，門框都陷進來了，（了解有沒有喝酒），看起來是有聽起來是有。」白色賓士酒後自撞鐵板燒店（圖／民視新聞）事發在桃園中壢，賓士車駕駛喝得醉醺醺，發現警方上前攔查，他居然加速逃逸，才會撞進鐵板燒店，還好員工10幾分鐘前，已經離開，才沒有人員傷亡。根據了解，車上還載有一名女子，兩人都沒外傷。內壢派出所副所長謝荷清：「發現一輛自小客車跨越雙黃線行駛，立即上前攔查，然該車駕駛賴男竟加速逃逸，隨後失控自撞於新生環北入口轉角的餐廳，經測試酒測值為0.68，全案警詢後，依公共危險罪移送法辦。」業者表示車禍後無法營業、食材也報廢（圖／民視新聞）業者：「（有沒有預計損失多少），不好算啊、很不好算對啊，（我剛剛聽說你的食材，今天都準備好了），對啊這邊都要都廢掉了。」酒醉上路，還害老闆沒辦法營業，食材也報廢，還好沒有撞到人，否則後果不堪想像。原文出處：賓士車高速衝進鐵板燒店 店內玻璃全碎、門框歪一邊 更多民視新聞報導八德866戶昨夜突遇停電 原因曝光酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅假藉買金飾！搶桃園新屋銀樓 警凌晨觀音逮人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
約吃飯變喬債？ 男北市東區街頭遭人持刀槍恐嚇
台北市 / 綜合報導 台北市一名王姓燒肉店員工，去年被侯姓女友人約出來吃飯，沒想到對方的哥哥竟撂人到場，喬一筆2年前疑似跟毒品相關的債務。一個拿空氣槍、一個拿刀，雙方在東區街頭爆發扭打，王姓男子向店長借5萬元給錢了事並報警。警方將侯姓兄妹檔及助陣友人拘提到案，至於50萬的債務是否毒品黑吃黑？警方將溯源調查。王姓男子在店門口，跟一名女子交談，本以為是來吃頓飯，怎知又來了兩名男子，不由分說到場就動手，不顧在人來人往的東區街頭，其中一名男子持刀械，助陣的則拿出空氣槍，雙方在路邊打成一團。衝突的地點就在東區，一間燒肉店前，30歲的王姓男子也是這的員工，去年12月侯姓女子約他出來吃飯，飯還沒吃成，反而他的哥哥帶友人現身，一個人拿空氣槍一個人拿刀，起因疑似是為了2年前，一筆50萬的毒品糾紛，王姓男子寡不敵眾，最後只好回店裡跟店長借5萬後報警。光武里長韓修和說：「了解一下大概員工個人糾紛，我也跟老闆跟他說明說，這事件對社區安全是很大的危害，老闆讓這員工沒有繼續做下去，離開這個地方，不是店的問題是員工外面的問題。」大安分局敦化南路派出所長呂政隆說：「犯嫌為一對侯姓兄妹，及一名韓姓男子，並在115年1月2日6點多，在雙北地區進行查緝。」犯嫌為一對侯姓兄妹，及一名韓姓男子，並在115年1月2日6點多，在雙北地區進行查緝，警方除了在現場查獲刀械子彈，還有毒品，至於這筆兩年前的債務糾紛，是否是毒品黑吃黑，王姓男子避重就輕，而警方也將溯源追查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言