京元電遭竊損失1.2億！ 工程師涉偷電路板低價變賣

上市半導體測試大廠京元電子，驚傳內鬼案件！苗栗竹南廠1名30多歲張姓工程師，疑似因為沉迷線上博弈、積欠債務，趁上班時，將測試用的IC電路板等設備偷走，交給友人低價變賣牟利，造成京元電損失高達1.2億元。檢方介入偵辦，京元電子也發聲明強調，已追回超過8成損失，並不會影響公司的財務以及營運。

下班時間員工撐傘離開工廠，上市公司京元電子是台灣的半導體測試大廠，主要負責IC測試以及AI系統應用，台積電、聯發科、輝達等公司，都是他們的合作夥伴，但竹南廠卻爆出有工程師，涉嫌竊取測試IC的電路板，低價變賣牟利。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋：「本案目前偵查中，基於偵查不公開原則，能做的說明只能到這邊為止。」

檢察官態度保留，就是因為事情真的大條了。根據了解，涉案的30多歲張姓工程師，在京元電子上夜班，沉迷線上博弈積欠鉅額債務，起歪心思趁工作時間，無塵室四下無人陸續偷了50片電路板、光纖線等設備，包裝後帶離廠區，透過友人以原價2-3折的價格變賣牟利，導致京元電子損失約1.2億元。去年6月京元電子因為訂單爆量，公司既有的IC板數量不足，向其他廠商租用連接電腦後，發現系統已登錄，才驚覺公司出現內鬼。

案件曝光後董事長並未接電話，但公司也火速發聲明表示，基於誠信經營與零容忍原則，第一時間報案配合調查，目前追討回超過8成的損失，同時啟動救濟程序，並與收贓公司以1200萬元達成和解。案件只涉及硬體配件，不會影響營運以及客戶服務，將強化內部管控。全案依竊盜罪嫌偵辦中，檢方訊後，張姓工程師以5萬元交保，全案尚未偵結。

