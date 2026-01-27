京元電離奇租回「自家贓物」驚揭內鬼！工程師欠賭債盜賣IC板下場曝光

社會中心／洪正達報導

京元電子在一次租用電路板時，赫然發現到自家產品，經過縝密的內部調查後，發現張姓夜班工程師監守自盜。（圖／翻攝畫面）

由於AI需求旺盛，半導體測試大廠京元電子（2449）股價於27日正式突破300元，沒想到內部卻傳出有工程師監守自盜測試IC的電路板，並以低價變賣牟利；而這起事件可回溯到2025年，起因是京元在同年6月意外租用到自家電路板後展開清查，事後涉嫌收取贓物的夫妻檔已交保，另遭竊價值1.2億元的電路板中，由於考量到折舊問題，目前已向收贓嫌犯達成1200萬和解，8成遭竊的電路板也已追回。

據了解，關於AI的需求逐漸升高，因此京元的訂單也應接不暇，因此自家的IC電路板數量不足才會向外租用，不過就在收到自家的電路板後，透過電腦查詢也出現「系統已登錄」，[ 因此管理階層開始調查。

最後在調閱廠區內敏感區域監視器釐清後，發現夜班工程師張男（30歲）多次從無塵室帶走用塑膠袋包裹的物品，警方獲報展開追查後，又找到在苗栗經營電子零件工廠的夫妻檔涉嫌收受贓物，檢方訊後將張姓工程師以5萬元交保。

此外，經內部清查後，發現遭竊的測試板共有50多片，若全新價格超過1億元，目前總損失約100多片，不過警方目前無法掌握具體流向，而張男被逮當下供稱，自己因沉迷百家樂、拉霸機等線上博弈遊戲才會欠下巨額債務，於是才會將老舊的測試電路板、光纖線帶走後，再以2到3折的價格變賣。

不良行為，請勿模仿！

