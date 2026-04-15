白沙屯媽祖抵達北港朝天宮 進香現場實況、目前位置一次看
京劇大師李寶春 創新改編歌劇阿依達
當西方歌劇碰上東方戲曲，會擦出什麼樣的火花呢？京劇大師李寶春推出新作品，改編威爾第的經典劇作「阿依達」，把古埃及場景，移植到西域邊疆，利用京劇皮黃唱腔，全新詮釋，而且情節加入了東方特色，讓劇情更加飽滿，串聯磅礡的史詩樂章。
「天佑歹勢可逆轉，感念絕處得生還。」
被俘虜的異國公主，在愛情、親情之間，選擇成全和犧牲，悲劇性愛情故事，人物戲劇張力十足，女主角名字叫阿依達。
京劇演員 孔玥慈：「她的難點，她其實就是，像(李寶春)老師說的，她真的很難，她是被夾雜在家人的情愛，跟她對將軍的情愛之中，老師也說，其實想一想，是不是人真的在很難的時候，就會，好像不知道為什麼就哭了。」
義大利歌劇泰斗-威爾第的經典劇作，原本故事起源在遙遠神秘的古埃及，經過京劇大師李寶春改編，用京劇形式，重新演繹這部世界經典，有宏大場面，又有心裡刻畫。
京劇大師 李寶春：「歌劇就是弄音樂磅礡，群場的氣勢來感動人，我們戲曲呢，我們有唱念做舞，綜合的一種表現，所以我們把我們的能量，都發揮在細膩的表現當中。」
音樂劇女高音林姿吟也加入演出，全新版本的戲劇內容，服裝設計上，有著濃厚西域風格。有歌、有舞、有戲，5月底將在城市舞台公演，交織一場華麗又神秘的史詩戀歌。
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