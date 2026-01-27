京大「美女刺客」今井優里宣布退選 國民民主黨證實了

今井優里宣布退選。（圖／翻攝自@youri2911 X）





日本眾議院選舉將於2月8日投開票，在野黨國民民主黨原派出京都大學醫學院高材生、前模特兒「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區，未料本人昨晚突發文宣布退選，引起議論。

今井優里宣布退選

今井優里昨（26）日在X上發文表示「經確認發現，我若繼續參選，恐怕會對業務相關人士造成困擾，因此決定中止此次參選，讓大家的期待與寶貴時間付諸流水深感抱歉」。

至於詳細情形，今井優里指出「目前仍無法確定是否能對外作出更詳細的說明，且本帳號為選舉專用帳號，或若最終無法說明詳情，將在通知後刪除」。

國民民主黨證實

對此，國民民主黨也發文表示「26日接獲通知，今井優里因個人因素希望辭去參選資格，黨方已尊重本人意願，決定撤回其參選」。

更多東森新聞報導

川普玩真的！美國正式退出WHO：無視台灣 害慘全球

快訊／美國私人客機「起飛時墜毀」 傷亡不明

川普變臉！批南韓國會延宕 對韓關稅15%升至25％

