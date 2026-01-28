京崑文學劇場《天上人間》 李煜夢裡不知身是客

記者黃朝琴／臺北報導

國光劇團《天上人間・李後主》京崑文學劇場4月深情回歸，以南唐君王李煜為主角，融貫京崑曲調，劇情設定李煜夢裡不知身是客，死後魂歸故國進行心靈療癒，《虞美人》、《相見歡》等名句串連入戲，提供密碼推動情節、塑造人物，窺見千秋詞帝豐沛情感、人生經歷與詞作風華。

《天上人間・李後主》4月24至26日臺灣戲曲中心演出4場，由溫宇航、鄒慈愛、黃詩雅、林庭瑜、凌嘉臨、謝樂、朱安麗、陳清河等主演，由陳健星編劇，窺見李後主多情與文采。

國光劇團團長張育華表示，國光劇團攜手趨勢教育基金會探索「京崑文學劇場」新路，古典詩詞入戲，融貫京崑曲調，人生事蹟以京劇敘事融貫京崑曲調，詩詞以崑曲演唱，第一齣《定風波》以蘇東坡為主角，大受觀眾歡迎，第二齣《天上人間》以李煜為核心，2018年首演即引發關注，2019年前往中國上海演出更一票難求，得臨時加開座位才能應付需求，顯見跨越地域與文化的感染力。

《天上人間・李後主》闊別8年再登舞台，演員歷經歲月與舞台的磨練，表演更臻精道。「京崑男神」溫宇航主演「千秋詞帝」李後主，展現李煜的豐沛情感、人生經歷與詞作風華，其深情內斂的演繹，完美詮釋李後主的文人氣質與生命重量，建構角色難以取代的靈魂。

劇中情感核心「大小周后」則採雙卡司呈現，大周后由黃詩雅、林庭瑜輪番演出，小周后則由凌嘉臨、謝樂擔綱，4位青年美旦各自展現不同層次的柔情、純真與命運之美，讓李煜的情感世界更顯立體。

時任國光劇團藝術總監、同時與陳健星共同編劇的王安祈表示，該劇並非單純搬演歷史，而是以「詩詞重構」為方法，結合京崑交融的表演實驗，透過鏡像、記憶、意識流等文學筆法，打造一座立體的現代文學劇場。 所謂「詩詞入戲」不僅止於吟唱詩詞，而是提供一個密碼，扮演情節的推動，還有性格塑造，《天上人間・李後主》走出「李煜傳」老路，否則李煜的劇情就落入羅曼史、三角戀、家恨國仇。

王安祈提到，劇中以霓裳羽衣、天水碧、薰香玉爐、燒槽琵琶等意象，交織出南唐的華麗與哀愁，也隱喻天上與人間、藝術與命運的對照與流轉。作為王安祈老師編劇生涯的第30部劇本，以不以成敗論人物的文學視角，重新將「誤入帝王家」的李煜，有血有肉地展現在觀眾面前。

《天上人間・李後主》的精神核心，來自創作團隊對李煜詞作的深刻理解。葉嘉瑩教授指出，李煜詞之所以動人，在於其「真純深摯、毫無偽飾」的情感特質，無論歡樂或哀愁，皆能任縱奔放，直指人生無常與至情本質。這齣戲正是以此為出發點，帝王成敗讓史官去定論，在文學的世界中，李煜的能守本心，何嘗又不是一種極為珍貴的特質。這樣的出發點，讓詩詞不單只是「唱進戲裡」，更是轉化為戲劇張力與人物生命的內在動力。

王安祈指出，《天上人間・李後主》將李煜筆下的《虞美人》、《浪淘沙》、《玉樓春》、《菩薩蠻》、《相見歡》、《破陣子》等經典名作串連入戲，一整闕詞入戲，影響整齣戲的調性與節奏。

王安祈表示，所謂「文學劇場」就是挖掘主角的內在心理歷程，將詞人及其作品一塊兒入戲，以某闕詞的情境出發，透過虛構情節，回憶這位詞人的跌宕滄桑，進行自我心靈對話，甚或心靈療癒，獲得最終人生體悟。

《天上人間・李後主》劇名引自李後主詞作《浪淘沙》，設定李後主死後，一靈未滅，沉睡數百年，偶然被召喚甦醒，在琵琶斷弦所化的精靈「曹仙人」引領下，重溫過往悲歡歲月，重新審視生命歷程，開啟一趟「彌補缺憾」的旅程，充滿浪漫色彩的奇想故事。

