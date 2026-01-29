京星港式飲茶「吃到小強」 店長：已致歉+免單

台北市 / 綜合報導

有民眾到知名港式飲茶「京星」用餐，但菜裡卻出現蟑螂，同行家人不停乾嘔？京星的店長回應，當時就向客人致歉並整筆免單，也緊急找廠商清消。

綠油油的豆苗端上桌，但客人翻了翻菜，忍不住發出驚呼，因為菜裡頭，出現一隻「死蟑螂」，跟著一起被 送上來 ，事件就發生在台北市，知名的京星港式飲茶，當事人昨(28)日中午和家人來用餐，一共點了十道菜前面並沒有發現異常，直到「清炒小豆苗」上桌，家人翻菜 時 卻翻出一隻死掉的大蟑螂，瞬間感到身體不適不停乾嘔，其他家人也被嚇到，當事人更提到，處理的人員說出「要不要提供」，甜湯跟水果讓他們漱漱口。

民眾說：「又不缺那一碗漱漱口，(如果遇到)直接一定會跟店家反映，怎麼樣的處理，當天不收費應該是最基本的，後續的話要看(追蹤)客人有沒有什麼後續的狀況。」民眾說：「(如果遇到)那當然是心裡很不舒服，他們內部要去重新管理，重新在衛生上面的處理，人員上面的應對，當然不可能不發生，但是要如何降低可能性。」不少民眾也會擔心，其他菜餚的衛生問題，而店家表示有向客人致歉，也緊急找廠商來消毒。

京星港式飲茶秦店長說：「致歉後，我們發現這麼嚴重的食安問題，我們是給予免單的，事後也有調閱監視器想要去釐清，師傅哪個環節出了問題，有請師傅更加注意這個環境衛生，我們也是緊急聯絡廠商。」

台北市衛生局也會派人，針對人員衛生食材 處理 ，病媒防治及作業場所衛生等做稽查，若有缺失要限期改善，複查不合格將依法開罰，京星港式飲茶標榜24小時不打烊，衛生問題更是一刻都不能輕忽。

