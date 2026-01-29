京星港式飲茶「吃到蟑螂屍體」 衛生局稽查

▲京星港式飲茶爆出食安爭議，有網友在菜裡吃到蟑螂。（圖／截自Threads goose.8247303）

[NOWnews今日新聞] 台北市老字號知名港式飲茶「京星港式茶餐廳」爆出食安爭議，有網友指控在吃到「清炒小豆苗」時，盤底翻出一隻死掉的蟑螂。北市衛生局回應，已派員前往現場稽查，且現場在點心置放機器區有蟑螂出沒，同時也無法出示教育訓練等缺失，已令2月2日前限期改善。

有一名網友在Threads控訴，28日和家人前往北市老字號港式茶餐廳「京星港式茶餐廳」用餐，但吃到「清炒小豆苗」時，在盤底翻出一隻「死掉的大蟑螂」。

對此，北市衛生局表示，今（29）日派員至現場，依據食品良好衛生規範準則進行稽查，現場經查點心置放機器區有蟑螂出沒，及無法出示教育訓練文件之衛生缺失事項，已責令2月2日前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

