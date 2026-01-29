京星茶餐廳爆食安！衛生局稽查仍見蟑螂現蹤 業者回應了

有民眾28日前往京星港式茶餐廳用餐，菜中出現1隻死蟑螂。北市衛生局今日派員稽查，發現點心置放機器區有蟑螂出沒，已責令於2月2日前限期改善。（張珈瑄攝）

台北市知名港式餐廳驚傳食安疑慮，有民眾28日前往位在大安區敦化南路上的京星港式茶餐廳用餐，菜中出現1隻死掉的大蟑螂。北市衛生局回應，今日派員至現場稽查，經查點心置放機器區有蟑螂出沒，已責令於2月2日前限期改善，複查如仍不符規定，將依《食安法》處6萬到2億元罰鍰。京星港式茶餐廳業者回應，今天凌晨已經清潔消毒1次，明天凌晨2時會再請消毒公司來，事發當下內部已有做檢討，但調閱監視器師傅運作也正常，未來會盡量不要再發生類似狀況。

民眾在社群平台Threads發文指出 表示，28日中午12時30分與家人在近捷運忠孝敦化站旁的京星港式茶餐廳用餐，點了10道菜還額外購買兌換券本，前面並未發現異常，吃到後面其中一道菜「清炒小豆苗」，民眾母親翻菜後出現1隻死掉的大蟑螂，民眾母親瞬間感到身體不適、不停的乾嘔，去廁所漱口，當下看到也著實嚇到其他家人，畢竟所有人都吃到那道菜，當下立刻拍照錄影留證。

民眾說，很常在京星用餐，如今非常擔心可能不只他們吃到那道菜，京星的飲食衛生十分堪憂，其實內部環境也非常髒亂，處理人員竟然還說要不要提供甜湯跟水果讓民眾一家「漱漱口」。

衛生局說明，昨日晚上接獲民眾陳情，今天已派員前往現場，依據「食品良好衛生規範準」，針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等做稽查，現場經查點心置放機器區有蟑螂出沒，且無法出示教育訓練文件等衛生缺失事項，已責令於2月2日前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反《食安法》處6萬到2億元罰鍰。

京星港式茶餐廳業者表示，衛生局稽查發現機器擺放位置不對、教育訓練文件缺失，所以沒有通過稽查，今天凌晨已經清潔消毒1次，明天凌晨2時會再請消毒公司來，其實餐廳也非常重視食安問題，因為現在已經是全民共識，不然也不會趕快緊急清消。

至於今日稽查點心置放機器區有蟑螂出沒，業者說，有可能是消毒用藥藥效，因為也不可能消毒1次就有效果，事發當下餐廳內部也有做檢討，了解是否是師傅製作時的SOP出問題，但因為調閱監視器看師傅運作也正常，未來會盡量不要再發生類似的狀況。

