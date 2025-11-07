京東也造車 31萬台幣配備席夢思、倒車哨兵

大陸電商巨頭"京東"也宣布加入造車行列，和寧德時代、廣汽集團合作，推出只要台幣約31萬就能入手的超低價車款。大陸電車競爭愈演愈烈，比亞迪和五菱汽車，也紛紛推出低於30萬台幣的車款。

大陸電商巨頭「京東」宣布加入造車行列，和寧德時代、廣汽集團合作，推出只要台幣約31萬就能入手的超低價車款。（圖／埃安微信公眾號）

大陸電商巨頭京東宣布跨入造車領域，與寧德時代、廣汽集團聯手推出「埃安 UT super」，並以「國民好車」為宣傳訴求。新車配備席夢思座椅、賓士同款烤漆與倒車哨兵功能，最低售價自 7 萬人民幣起（約台幣 31 萬）。

埃安講解員表示，UT super 首次引入華為雲車機系統，同級車中唯一具備倒車 AEB（自動緊急煞車）功能，對新手駕駛相當友善。該車搭載寧德時代「巧克力換電」技術，可在 99 秒內完成電池更換，主打效率與便利性。

在銷售與維修網絡方面，京東以自家通路優勢加持，宣稱全大陸共有 4 萬 8 千間自營與合作門店，提供銷售、檢測與換電一站式服務。

宣傳影片中表示，車載系統可下載各類應用程式，功能接近平板電腦，甚至可支援 3A 遊戲，並可觀看郭麒麟影片等影音內容。新車預計於 11 月 9 日在京東平台啟售，配合雙 11 訂單潮，長沙工廠工人每天加班 3 小時，產線最快「53 秒造一台車」。

大陸電動車市場競爭激烈，同樣主打平價定位的五菱「繽果」售價自 5.48 萬人民幣起（約台幣 24 萬）。比亞迪也推出「海鷗」車款，起售價 6.98 萬人民幣（約台幣 31 萬）。然而激烈價格戰壓縮利潤，比亞迪第三季淨利潤降至 78 億人民幣，較去年同期大減 33%，顯示市場熱度背後的疲軟壓力。

