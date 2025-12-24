京東法國倉庫驚傳遭竊！「5萬件3C被搬空」損失破13億 公司緊急回應

法國警方近日通報，中國大陸電商企業京東位於法國的倉庫遭遇重大盜竊事件。（圖／翻攝自京東官網）

法國警方近日通報，中國大陸電商企業京東位於法國塞納—聖但尼省（Seine-Saint-Denis）的倉庫遭遇重大盜竊事件，超過5萬台3C數位設備失竊，初步估算損失約3700萬歐元，折合人民幣約3.06億元（約新台幣13.7億元）。案件於當地時間22日上午被發現，地點位於距巴黎北部約17公里的迪尼市。

新華社報導，該倉庫負責人當天發現公司大門遭人撬開，倉庫內約30個托盤貨物不翼而飛，隨即向警方報案。調查顯示，竊賊可能於21日晚間至22日凌晨期間作案，並在行動中破壞了倉庫的監控攝像頭，而警報系統當時未能正常啟動。

負責偵辦此案的打擊團夥犯罪大隊（BRB）透露，被盜物品多達5萬餘件，主要為手機、電腦和平板電腦等高價值電子產品，另有少量耳機。由於涉案金額巨大，案件已被列為重點刑事案件展開調查。

對此，京東23日深夜回應，公司位於巴黎大區塞納—聖但尼省迪尼市的一處倉庫確實於22日凌晨遭遇盜竊，目前當地警方已介入調查。京東表示，涉事倉庫已恢復正常運營，部分法國媒體所稱的「重大損失」與實際情況存在較大出入。

京東同時指出，近年來公司持續推進「全球織網計劃」，目前已在全球23個國家和地區建設並運營超過130個海外倉儲，相關業務均依法合規展開。

