京東法國倉庫驚傳「搬家式」0元購！5萬件3C一夜蒸發損失近14億

京東位於法國一處倉庫遭竊，初步估計損失近14億台幣。

中國大陸電商平台京東（JD.com）日前位於法國的一間物流倉庫，遭到竊賊闖入洗劫，共有多達30多個棧板的商品遭竊，超過5萬件3C產品，初步估計損失超過3700萬歐元（約13.9億台幣）。由於犯案規模龐大，一次偷走如此大量的商品，法國警方不排除是有組織竊盜集團所為。

倉庫遭破壞 損失近14億台幣

據《ACTU17》報導，京東位於法國塞納－聖但尼省杜尼市（Dugny）的物流倉庫，當地時間12月21日深夜至22日清晨，遭到有組織竊盜集團洗劫，超過5萬件3C產品被盜，損失金額估計高達3700萬歐元，案件目前由法國刑警打擊盜匪大隊（BRB）負責調查。

5萬件3C產品一夜失蹤

該倉庫的負責人22日上午巡查倉庫時，發現大門異常開啟，多個出入口遭到破壞，倉庫門被卸下侵入行竊，約有30個棧板失蹤，失竊商品共計50456件，主要為Oppo及榮耀（Honor）牌，其中90%為手機、電腦與平板電腦，其餘10%為耳機。

監控設備遭入侵 警報系統癱瘓

警方調查後發現，竊賊攻擊監控設備伺服器，成功癱瘓倉庫內部監視系統，當晚警報系統也並未正常運作，將進一步調閱倉庫外部監視器畫面，鎖定嫌犯行蹤。

失竊商品總數龐大 疑似有組織竊盜集團所為

由於遭竊的數量龐大，博比尼（Bobigny）檢察官辦公室表示，已將此案以「有組織竊盜、收受贓物及結夥犯罪」立案，並交由法國刑警打擊盜匪大隊偵辦，警方目前正持續釐清相關的犯案過程與作案手法，以了解如何能一次搬運如此大量的高價設備。

