京東法國倉庫5萬件商品失竊！損失13億元

▲中國電商平台「京東」的法國倉庫驚傳失竊，損失超過初步估算損失約3700萬歐元，折合人民幣3.6億元（約新台幣13.7億元）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國電商企業「京東」在法國的倉庫驚傳遭遇重大竊案！法國警方通報，超過5萬台3C設備被偷走，初步估算損失約3700萬歐元，折合人民幣3.6億元（約新台幣13.7億元）。

據法媒報導，京東位於法國塞納—聖但尼省（Seine-Saint-Denis），距巴黎北部約17公里的迪尼市的倉庫週一發生失竊案，該倉庫負責人當天發現公司大門遭人撬開，倉庫內約30個托盤貨物。

警方初步調查，竊賊在週日至週一晚間作案，事先破壞倉庫監視系統，事發時警報系統也失靈。超過5萬台手機、電腦、平板、耳機等3C數位設備失竊，初步估算損失約3700萬歐元，折合人民幣約3.06億元（約新台幣13.7億元）。由於涉案金額巨大，案件已被列為重點刑事案件展開調查。

對此，京東回應，被盜倉庫已恢復正常運營。針對部分法國媒體報導稱盜竊造成「重大損失」，京東表示，有關說法與實際情況存在較大出入。近年來公司加速推進「全球織網計畫」，目前在全球23個國家和地區建設並運營超過130個各類型海外倉，相關業務均依法合規開展。

消息傳回中國社群，引發微博網友熱議：「這都能被偷了」、「京東也能被偷？」「他們不是小偷小摸，擁有專業工具和團隊！」「就當扶貧了，反正也追不回來了」、「這大公司倉庫也可以零元購嗎」「聖誕老人拿的吧」、「被偷一次反倒讓大家看清京東海外家底有多厚」。

