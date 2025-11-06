京站砸2億跨足餐飲！背後原因曝光 桃園商場拚2029年開幕
京站時尚廣場跨足餐飲業，與百八魚場餐飲股份有限公司合作，於10月29日以2億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67％股權，預計於2026年初完成交割。京站總經理王大政今（6日）透露原因，自107年興櫃後為力拚上市，決定以企業併購方式分散業務集中度，坦言目前90％來自京站台北店，對投資人風險較高，於是以併購拓展事業，自豪百貨對於行銷相對擅長，而百八餐飲又表現穩定，雙方可謂一拍即合。
京站於11月3日下午與百八魚場餐飲股份有限公司正式舉行簽約儀式，象徵雙方合作正式啟動，由百八魚場餐飲股份有限公司王國華董事長與京站實業股份有限公司林怡均董事長出席代表簽署合約。據了解，「京饌餐旅事業股份有限公司」為「百八魚場餐飲股份有限公司」分割移轉所設立之新設公司，京站保留原營運團隊，將旗下三大品牌「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋與「海宴新台菜」納入合作體系，明年京站百貨整體業績可望將近18億。王大政稱讚百八經營穩健，今年營業額可達4億多，京站手邊還有幾個案子正在談合作，舉凡餐飲、中小型電商、服飾等，都有機會成為合作夥伴。
另外，微風台北車站商場營運合約將在明年7月24日到期，不少經營者正等待重新招標訊息，京站也透露會參加投標，正在等待相關資訊公布。而京站過去表示，與隆遠公司簽訂桃園區同德段19地號土地合作案，計畫興建商業大樓並經營零售商場，但因為進度延遲、缺工缺料問題，恐怕要延到118年才開幕。
