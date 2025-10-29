京站砸2億跨足餐飲 葫蘆裡賣什麼藥？

京站時尚廣場跨足餐飲產業！29日宣告砸下2億元投資「京饌餐旅事業股份有限公司」67％股權，預計於2026年初完成交割。這項投資案意味著京站將從百貨零售跨向餐飲版圖，開啟多角化經營與IPO布局的新階段。

從百貨跨餐飲 鎖定「穩健獲利」品牌

京站表示，此次投資的京饌餐旅事業，是由「百八魚場餐飲股份有限公司」分割設立的新公司，旗下擁有三大品牌：「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋，以及「海宴新台菜」。

百八餐飲集團自2009年創立以來，以穩健的營運體質與成熟品牌力著稱，全台目前共有13家直營門市，其中「百八魚場」以「高貴不貴、魚鮮飯香」為精神主軸，深耕平價日式丼飯市場；「漉」海鮮蒸氣鍋主攻聚餐與家庭客層，三間分店穩居高端蒸鍋市場；而淡水起家的「海宴新台菜」則以創新演繹台菜風格，展現品牌厚實底蘊。

京站看準百八的獲利能力與穩定現金流，強調此次合作將保留原有經營團隊，透過集團資源整合與營運協同，為雙方創造綜效。

零售縱向整合 打造生活消費生態圈

京站原本以時尚百貨、影城與交通樞紐優勢著稱，此次跨足餐飲業，象徵其經營策略從「場域經濟」走向「生活生態圈」的轉型。

業界分析指出，隨著零售市場競爭白熱化，百貨商場僅靠租金與活動收益難以支撐長期成長，京站選擇切入餐飲，不僅可延伸消費鏈，也能掌握更高毛利與品牌主導權。

此外，餐飲業的高周轉與穩定現金流，也有助於京站在未來IPO過程中展現更具彈性的財務結構。京站表示，此舉將帶動公司從「單一百貨業者」轉型為「多元生活集團」，強化長期股東價值。

下一步：IPO前哨戰 多角化策略啟動

京站指出，投資京饌餐旅是多角化經營與市場布局的重要起點，未來將持續評估其他零售與生活消費相關產業的投資機會，打造橫向延伸的事業體系。

隨著餐飲、零售、影城與生活休閒領域的整合深化，京站將朝企業集團化與上市規模邁進。公司強調，未來的策略方向不僅是「擴張版圖」，更是「打造可持續成長的生活品牌矩陣」。