京站花2億跨餐飲！投入百八魚場3大連鎖餐廳 股票上市邁進
【記者莊偉祺／台北報導】在台北車站對面及新店小碧潭都有的百貨京站，也跨足餐飲事業了！以2億元投入百八魚場等3大連鎖餐廳，包含日式定食、台菜及火鍋，並朝向股票上市。
京站時尚廣場宣布，將正式啟動多角化經營，最新投資2億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計於2026年初完成交割。
「京饌餐旅事業股份有限公司」為「百八魚場餐飲股份有限公司」分割移轉所設立之新設公司，並擁有百八旗下3大品牌，包含「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋與「海宴新台菜」的經營權。
京站表示，看準百八餐飲集團穩健的營運體質與成熟的品牌力，並保留原有營運團隊人員，將之納入合作版圖。百八餐飲集團自2009年成立以來，旗下品牌皆維持穩定獲利，3大品牌現於全台共擁有13間直營門市。
同時，京站也指出，這次交易為京站時尚廣場推動多角化經營與市場布局的重要里程碑，以此為起點，將積極推動公司在零售業的縱向整合與橫向延伸。未來也將評估其他零售與生活消費相關產業投資機會，並強化長期股東價值與品牌競爭力，邁向IPO之路。
