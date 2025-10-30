京站跨足餐飲業！砸2億取得「百八集團母公司」股權，為什麼要這麼做？

京站時尚廣場昨（29）日晚間宣布啟動多角化經營新篇章，斥資新台幣2億元，取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計將於2026年初完成交割。京站正式跨足餐飲事業，從「租金收入模式」轉向「自有品牌營運」的新商業動能，為集團未來的成長與資本市場布局揭開新序幕。

為何選擇「百八」？

「京饌餐旅事業股份有限公司」為「百八魚場餐飲股份有限公司」分割移轉後新設立的公司，擁有百八旗下3大品牌：「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋與「海宴新台菜」。

京站看好百八餐飲集團多年累積的營運體質與品牌能量，並決定保留原營運團隊，確保品牌延續與穩定發展。

京饌餐飲集團現況如何？

成立於2009年的百八餐飲集團，旗下3大品牌在市場上皆具代表性與獲利實績。

•百八魚場：目前9間直營門市，主打平價日式定食與丼飯，以「高貴不貴，魚鮮飯香」為核心精神，成為國內日式連鎖品牌之一。

•漉 海鮮蒸氣鍋：以3間據點穩居中高端聚餐市場。

•海宴新台菜：以創新新台菜料理風格，展現品牌厚實底蘊與區域深耕潛力，目前全台1間。

據《數位時代》報導，外界推估目前京饌餐旅13間門市的年營收規模約在4億元上下，展現穩健成長動能。

為何選在此時布局？

《數位時代》指出，對百貨業者而言，增加多元營收來源最直接的方式是「開新館」。不過京站目前唯一的新商場計畫，位於桃園藝文特區，預計2028年才會開幕。

在此情況下，跨足餐飲事業成為「增量解方」，不需等新館啟用，也能開拓穩定現金流與場域協同效益。餐飲事業與百貨商場具高度互補效益，未來京站將透過場域整合、會員經濟與品牌聯動，創造更多消費循環與商機。

下一步怎麼走？

京站強調，未來將持續評估零售與生活消費相關產業的投資機會，逐步擴大集團事業版圖，為企業成長注入新動能。

此舉不僅將提升整體獲利能力，也為京站邁向IPO奠定基礎，並持續強化長期股東價值與品牌競爭力。

