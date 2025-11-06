京站週慶優惠直衝24% 遠東SOGO接千萬元大單

百貨週年慶戰火打得如火如荼，各家瘋搶普發萬元商機。京站即將加入戰局，祭出滿千送百及加碼贈，優惠加總最高衝上24%；遠東SOGO百貨台北店力拼週慶首日營業額達到13.2億；新光三越3店首日業績突破9億大關，來客數約11萬人次，信義新天地也摩拳擦掌準備搶一波；南紡購物中心第2波週慶活動上陣，提出18%的大心回饋。

京站廣場自11月19日至12月15日展開週年慶，當日全館消費滿3,800元，即送400元商品贈券+100元Qonline贈券；3C家電單筆滿1萬元贈500元商品贈券。Q卡友限定全館買滿3,800元拿500元，首5日(11/19~11/23)累積滿1萬元再領500元，刷指定8大銀行信用卡交易滿1萬送500+業種加碼最高500元，合計最高可享24%高回饋。

全檔期內Q卡友購物滿6,000元，就有機會抽中10萬元京站商品贈券；全館當日消費滿3,800元，就能透過APP參加IP連萌刮刮卡遊戲，有機會抽中知名飯店地史努比、三麗鷗主題房型或角色IP好禮。

遠東SOGO百貨台北店檔期即日起登場，搭上普發1萬元熱潮，超市、家電品牌都推出好康，再加上中國信託聯名卡回饋力道，首日吸引近千人排隊入場。其中忠孝館超市開店人潮較去(2024)年多2成，主要搶購箱購、海鮮，還有消費者直接鎖定家電的頂級消費禮，一口氣買滿24萬元。

忠孝館黃金珠寶銷售年成長8成，包括1筆千萬大單、5筆百萬大單。男女裝年增2成以上，正裝、高爾夫球也有３成左右的增幅，超市約成長2成，估計首日業績可達到13.2億元。

新光三越週慶由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店3店齊發，在普發萬元、入秋氣候轉涼等利多帶動下，首日業績突破9億大關，來客數上看11萬人次。信義新天地A11將於11月7日到11月13日，聯手首爾品牌MÜCENT、THE HYUNDAI SEOUL打造台北限時快閃店，聚焦品牌最新系列和人氣單品，購物滿2,900元+打卡上傳即可獲得1次抽獎機會。

南紡購物中心即日起到11月19日打出第2波攻勢，最高回饋18%。像是聯合A1、A2館指定店櫃喊出買滿2,000元送300元，啟動指定業種加碼、LINE Pay限定回饋。首7日持指定4大銀行信用卡結帳，滿8,000元加碼200元商品抵用券，全檔期使用中國信託南紡聯名卡於兩館指定店櫃刷滿5,000元贈100元。11月19日前消費滿1,000元送1顆心，末7日滿1,000元給3顆心，集滿指定心數可兌換商品抵用券、會員點數。

