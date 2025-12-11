京莎劇《暴風雨》來襲 再現魔幻冒險世界

記者黃朝琴／臺北報導

當代傳奇劇場《暴風雨》12月北中南巡演，改編莎士比亞同名經典，跨界融合京劇、莎劇、音樂劇、舞蹈、原住民歌舞等元素，國際名導徐克總執導、京劇名角吳興國導演兼主演，奧斯卡金獎設計葉錦添設計山水舞舞台與服裝，再現莎翁筆下魔幻冒險世界，整齣戲想告訴觀眾，知識就是一種魔法，用愛可以化解一切仇恨，不要讓仇恨嫁接到下一代。

勤誠2025藝文盛典《暴風雨》今（11）日舉行彩排記者會，主要演員吳興國、朱柏澄、黃若琳、許立縈、陳子羽、林益緣、羅大景，帶來精采演出片段，宣告北中南巡演正式開跑。

當代傳奇劇場即將邁入40週年，《暴風雨》12月12至14日臺北國家戲劇院首演，12月20日再直撲臺中國家歌劇院，最後12月27、28日高雄衛武營唱壓軸，目前臺北場即將完售，臺中高雄熱賣中，值得一提的是，這也是吳興國參與這齣重磅大戲演出的封箱巡演。

京莎劇《暴風雨》汲取臺灣海洋民族的精神，將這個大航海世界的冒險故事打造得活靈活現、老少咸宜，全劇充滿家國情懷，也映照出當代島國的命運與變遷，令人感動。

製作人林秀偉表示，《暴風雨》由金獎電影導演徐克總執導、吳興國導演、奧斯卡美術設計得主葉錦添操刀舞台與服裝設計，同時也是莎士比亞生前最後一部、最重要的作品，這部作品結合許多臺灣在地的多元文化，呼應原著中莎翁筆下所描繪的魔法島國。

京劇名角吳興國感性提到，這次有機會重新復刻《暴風雨》，希望給年輕演員機會，尋著他的腳步，站上世界的舞臺，也希望透過傳統戲曲，詮釋莎士比亞的經典作，帶給觀眾感動。

吳興國表示，《暴風雨》是莎士比亞的最後一部劇作，也是莎翁最具想像力的傳奇劇作，代表他人生最大體悟，被視為寓言式的自我告白與時代映照，展現人性、權力與救贖的深層意涵，被譽為莎士比亞最「傳奇」的作品，劇中充滿魔法與奇幻，「魔法」是現代文明人知識與創造力的象徵。

《暴風雨》故事描述魔法師波布羅與女兒愛麗兒，遭背叛而驅逐流放至孤島，多年後波布羅運用魔法面對仇敵，讓一場暴風雨來襲，女兒愛麗兒卻愛上仇家的兒子霍定男，令波布羅決定放下仇恨，最終選擇寬恕與原諒，為女兒辦了一場盛大溫馨的婚禮，全劇160分鐘，含中場休息共3小時，完美詮釋莎翁最經典也是最傳奇之作。

《暴風雨》由吳興國（飾波布羅）率領「興傳奇」朱柏澄（飾 霍定男）、黃若琳（飾米蘭達）、許立縈（飾愛麗兒）、陳子羽（飾卡力班）及林伯諺（飾演飾演祖靈、獵狗）、李軒綸（飾演飾演祖靈、獵狗）、張偉全（飾岡札羅）、林益緣（飾小丑）等青年演員演出，詮釋莎士比亞寓言，成就一場目眩神迷的魔幻饗宴。

