京華土地遭扣押影響還款 中石化聯貸獲展延

▲中石化今開重訊記者會，總經理陳穎俊及鼎越開發財務長蔡志章說明聯合授信案達成協議事宜。（圖／截自證交所直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 威京集團關係企業中石化子公司鼎越開發以372億元，拿下京華城土地標案，而聯貸合約今（5）日到期，但是土地受法院扣押無法銷售，影響還款期成。中石化總經理陳穎俊表示，獲得聯貸銀行團同意展延一年，並且預計在明年3月、6月、9月分別償還5億、10億跟15億，同時也會處分高雄前鎮土地還款、充實營運資金。

中石化今日召開重訊記者會，由陳穎俊及鼎越開發財務長蔡志章說明聯合授信案達成協議事宜。陳穎俊表示，因為土地受到法院扣押，銷售暫停、影響還款期程，經過多次申請協商後，取得聯貸銀行團同意合約展延一年。同時將在明年分三次還款，合計30億元。

陳穎俊說，中石化規劃處分高雄前鎮地區土地，除償還借款外，也充實營運資金。他強調，感謝股東、銀行，還有各界的信任跟支持，中石化會秉持專業跟踏實的態度，致力於提升營運效率，創造企業價值，維護投資人、利害關係人權益。

