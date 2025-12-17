京華城不行、三立行！埔心牧場回饋案反露餡 模範綠媒錢權不分只護航

桃園市前市長鄭文燦卸任前，通過埔心牧場轉型為三立影視基地開發案，之後執政黨更是一路開綠燈。（圖／桃園市政府官網）

三立電視台無疑是民進黨眼中的模範媒體，因為他們的新聞從不監督目前的執政黨，修理的只有藍白，就算被外界質疑了，政府單位馬上就會跳出來護航。

我們從埔心牧場案對比京華城案就能看出端倪，味全集團花了20年時間辦不成的埔心牧場開發案，三立接手竟能火速過關，大賺逾百億元開發利益，國有財產署竟發表聲明指稱三立同意回饋才放行。此語一出，更是讓外界炸了鍋，因為目前正在台北地院審理的京華城案，也有回饋北市府，可是仍遭法辦起訴，顯示是否回饋並非重點，重點是為何開發案能過得這麼快，才是問題核心。

立委黃國昌就公開指出，味全集團花20幾年想讓埔心牧場變更地目不成，結果三立張榮華接手後，從地方到中央，一路開綠燈，配合的是天衣無縫，離譜的是變更地目，還跟前瞻建設的城鄉基礎建設一點關係也沒有！黃國昌直指本案「就是圖利！」雖然媒體報導桃園地檢署已在偵辦此案，但黃國昌似乎不樂觀，他強調就算媒體再追10年，民進黨也絕對不可能辦這個案子。

一個專門護航政黨換取預算，甚至自己投入開發案再由政府快速通關的媒體，他的新聞是否還值得讀者信賴？百萬網紅錫蘭曾拍片質疑三立新聞造假，創下635萬次的觀看數，當時重創三立的公信力，三立的問題並非出在記者，而是經營者長期錢權不分的相互護航。

