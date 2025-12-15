京華城今辯論戰！ 柯文哲第一棒上陣言詞辯論

台北市 / 綜合報導

京華城案進入辯論戰階段，今（15）日展開連續8個工作天的言詞辯論，辯論順序則依照類別分為行收賄組、圖利組及政治獻金組，民眾黨前主席柯文哲將作為第一棒上陣，律師主張陳述及量刑辯論，應該要列入公播範疇，但法官並未核准。而此案雖是法庭公開播送首例，法庭內會架設攝影機全程錄影，但是在宣判後5日內PO在台北地院網站。

身穿藍色西裝外套，招牌高腰褲手提公事包，前民眾黨主席柯文哲，今（15）日一早現身北院，接下京華城言詞辯論戰的第一棒，支持者說：「小沈加油。」威京集團沈慶京，也準時抵達北院，一改昔日坐輪椅，拄著拐杖獨立走進北院。

京華城案正式進入言詞辯論階段，依照類別分為三組，柯文哲、沈慶京等，被列為收賄.行賄的5名被告，將進行答辯，第二波則是涉犯圖利罪的彭振聲.邵琇珮等人，最後才會輪到政治獻金案，12月24日最後結辯，支持者說：「曉薇加油，加油。」

緊緊抓住女兒的手，台北市議員應曉薇，也在女兒應佳妤的陪同下，來到北院，不過今日開庭照樣先討論公播細節，程序會先是檢方論告，才會輪到被告答辯律師辯護。

不過律師陸正義即其他辯護方律師認為，被告陳述以及量刑辯論也應該屬於公播範疇，但法官並沒有核准強調以刑法為主，邵琇珮要求公播去識別化，沈慶京方則要求答辯時維持原座位，還說我們要說服的是法官，而不是跟檢察官吵架現場笑聲一片，法官則依法表示被告可以申請變音變相，支持者說：「加油加油。」

而這次也是史上首次法庭公播，不過因為高院駁回柯文哲方抗告，所以相關影片檔將會在宣判後5日，上傳北院網站，京華城案進入最後階段，長達一年的攻防，真相終將水落石出。

