京華城兩案今辯論終結 柯文哲改穿民眾黨外套出庭

京華城弊案以及政治獻金案，馬拉松式開庭，今天（24日）來到表定的最後一天，柯文哲被問到開庭後是否要回新竹陪媽媽，並沒有多做回應，應曉薇則打頭陣陳述，直言檢方羅織罪名，關心京華城案的人那麼多，為什麼只針對自己，難道沒有應曉薇，就沒辦法編故事，串起柯文哲跟沈慶京嗎？

一下車，支持者就熱情歡呼，前民眾黨主席柯文哲，一改西裝打扮，穿上民眾黨的外套，要來面對京華城弊案以及政治獻金案，表定最後一天的開庭。

同樣來開庭的還有應曉薇以及沈慶京，沈慶京還透露，最後陳述他不會沉默。

威京集團主席沈慶京：「今天可能臨時會講一點，如果沒有結果。」





24號一整天，北院將針對三人進行最後陳述，由應曉薇打頭陣，應曉薇直言，聽了檢方論告，自己很難過，沒說過的話、沒做過的事，被硬塞進嘴巴裡，關心京華城案的人那麼多，為什麼只針對自己，難道沒有應曉薇，就沒辦法編故事，串起柯文哲跟沈慶京嗎？同時也說，沒有罵過要公務員罰站，身處壓力時代，公務員感受到壓力，不一定是自己施壓，控訴檢方羅織罪名。

記者vs.前民眾黨主席柯文哲：「市長今天要回新竹嗎？」





前一天，柯文哲提出要回新竹陪年邁的媽媽，而且過年期間，會有需要參加的活動，無法每天返回台北，聲請解除限制住居，獲得合議庭當庭解除。

非本案律師包盛顥：「法院認為被告已經受電子監控，足以確保其所在，可以確保防逃功能，故准予被告的聲請，被告因此可以免除限制住居。」

柯文哲從今年的3月20號首度開庭，到現在經歷280天，來到尾聲，全案預計在明年3月26號宣判，有沒有罪，交由法院定奪。

