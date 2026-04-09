京華城判決引發關注 名嘴：中工股東會治理與程序受檢視

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CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

京華城案判決出爐後，再度引發外界對企業治理與決策監督機制的關注。財經名嘴黃世聰在節目《聰明理財大小世》中表示，判決關鍵不在刑度，而在於揭露一種「決策高度集中」的經營模式，讓市場派質疑沈慶京相關的企業體系，包括中石化與中華工程在內，是否出現治理失靈的結構性問題。

黃世聰指出，從判決的事實證據和調查內容來看，企業重大資產如何處分、重大交易如何決策，若長期集中於少數人之手，董事會與監督機制形同虛設，最終不只是公司利益受損，更可能跨越法律紅線。他直言，「這不是單一案件，而是一整套模式。」當公司治理淪為形式，風險早已埋下。

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回顧中石化股東會爭議，黃世聰表示，市場過去即曾對股東會議程安排、提案處理方式及表決程序提出質疑，認為若程序設計影響股東實質參與權利，恐削弱股東會作為公司治理核心機制的功能。他說，股東會本應是股東行使權利、參與公司重大決策的重要場合，若外界反覆對程序公平性產生疑慮，將不利於市場信任。

中工股東會即將召開，市場也關注是否可能再度出現程序爭議。黃世聰表示，「如果中石化發生過的事情，在中工複製，那就不是個案，而是體系性問題」。他進一步指出，當決策集中、股東會操作、資訊揭露不透明等現象同時出現，市場自然會產生疑問：企業是否已被「當成個人金庫」運作？他強調，這樣的情況不僅侵蝕投資人信任，更可能涉及公司法與證券交易法責任，絕非單純經營風格差異可以帶過。

黃世聰呼籲，主管機關應全面檢視相關企業的治理機制與股東會運作，確保資訊揭露與決策程序回歸制度正軌。「如果連最基本的治理都守不住，市場還剩下什麼信任？」黃世聰說，隨著京華城案掀起的連鎖效應擴大，中工在5月21日股東會攻防，不僅牽動經營權，更將成為檢驗台灣資本市場治理底線的關鍵一役。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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