京華城判決餘震未止 黃世聰警告：中工股東會恐成下一個治理風暴

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京華城案判決出爐，凸顯公司治理的疑慮。財經名嘴黃世聰在節目《聰明理財大小世》中直言，判決關鍵不在刑度，而在於揭露一種「決策高度集中」的經營模式，讓市場派質疑沈慶京相關的企業體系，包括中石化與中華工程在內，是否出現治理失靈的結構性問題。

黃世聰指出，從判決的事實證據和調查內容來看，企業重大資產如何處分、重大交易如何決策，若長期集中於少數人之手，董事會與監督機制形同虛設，最終不只是公司利益受損，更可能跨越法律紅線。「這不是單一案件，而是一整套模式。」他直言，當公司治理淪為形式，風險早已埋下。

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↑圖說：財經名嘴黃世聰在節目《聰明理財大小世》中指出，京華城案判決揭露「決策高度集中」的經營模式，外界憂心相關治理疑慮是否蔓延至中石化、中華工程等企業。（圖片來源：品觀點提供）

回顧中石化股東會爭議，市場長期質疑其「奧步」操作。黃世聰點名，透過議程設計、提案限制與表決節奏等技術手段影響結果，使股東會從治理機制轉變為經營權保衛戰，實質上剝奪一般股東參與決策的權利。他質疑「股東有股票，卻沒有話語權，這還叫公司治理嗎？」

中工股東會在即，市場派憂心同樣劇本重演，是否再度出現程序性操作、壓制合法股東不同意的意見等情況。黃世聰直言，「如果中石化發生過的事情，在中工複製，那就不是個案，而是體系性問題。」

黃世聰在節目中毫不避諱指出，當決策集中、股東會操作、資訊揭露不透明等現象同時出現，市場自然會產生疑問：企業是否已被「當成個人金庫」運作？他強調，這樣的情況不僅侵蝕投資人信任，更可能涉及公司法與證券交易法責任，絕非單純經營風格差異可以帶過。

↑圖說：財經名嘴黃世聰指出，中石化股東會長期遭質疑透過議程設計、提案限制等技術手段操控結果，使股東會淪為經營權保衛戰，一般股東的決策參與權形同被剝奪。（圖片來源：翻攝自黃世聰臉書）

黃世聰呼籲，主管機關應全面檢視相關企業的治理機制與股東會運作，確保資訊揭露與決策程序回歸制度正軌。「如果連最基本的治理都守不住，市場還剩下什麼信任？」黃世聰說，隨著京華城案掀起的連鎖效應擴大，中工在5月21日股東會攻防，不僅牽動經營權，更將成為檢驗台灣資本市場治理底線的關鍵一役。

想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！

*投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

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