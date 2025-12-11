京華城及柯文哲政治獻金案 北院開庭提示證據

（中央社記者林長順台北11日電）台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，今、明兩天將進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200多卷證據表示意見。包括前台北市長柯文哲等11名被告及辯護人將全數到庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

廣告 廣告

北院訂於今天、明天進行「提示證據」程序，由審判長將本案人證、物證、書證等證物當庭提示給柯文哲等當事人、辯護人辨認，詢問當事人意見。京華城及政治獻金案自偵查、審理至今共有200多卷證據。合議庭完成「提示證據」後，預計15日起進行言詞辯論。

此外，柯文哲聲請京華城案言詞辯論及裁判宣示應公開播送，不服北院日前裁准為裁判宣示或公告後5日內公開播送，提起抗告，請求台灣高等法院自為裁定准予同步即時公開播送，目前正由高院審理中。（編輯：李淑華）1141211