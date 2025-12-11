京華城及柯文哲政治獻金案 提示證據完畢 12/15起言詞辯論

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，今天進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200多卷證據表示意見，傳喚前台北市長柯文哲等11名被告。原本預計2天的庭期於晚間6時30分許結束，合議庭預定15日開始進行言詞辯論。

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，11日、12 日將進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200 多卷證據表示意見。前台北市長柯文哲（前右）出庭。（中央社）

柯文哲庭訊後受訪表示，所有被告都否認犯罪，只有前台北市副市長彭振聲最慘，彭是家破人亡，這就是他最難過的地方，其實要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人。

柯文哲說，京華城案不是押人取供，是押人補供；他跟法官說自己還算是很耐關，一般被關一年的，叫他講什麼就講什麼。檢方利用搜索票去抄人家，再從手機、電腦裡面編故事。

他表示，檢方現在也是用同樣的手法對付黃國昌，他跟黃國昌講說不要吹牛，說什麼D槽是滿的，越是這樣講檢方越有興趣，就找個理由去抄，抄協會、辦公室，把電腦沒收再從裡面找資料來編故事。

柯文哲認為，時間久了所有真相慢慢都會出來，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，司法應當被人民信任。大罷免大失敗32比0，檢察官是最重要的因素，就是讓台灣人民對司法沒有信心。

柯文哲說，其實他還是很難過，為了打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣。

前台北市長柯文哲（前左）涉貪污案11日在台北地方法院開庭，支持者到場熱情聲援。（中央社）

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院原本安排今天、明天進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200多卷證據表示意見。包括柯文哲等11名被告及辯護人全數到庭。

柯文哲在庭訊中表示，全案有2個可疑關鍵證人、4個認罪被告。認罪的包括前鼎越開發董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源、前台北市都發局總工程司邵琇珮、前台北市副市長彭振聲。2個可疑關鍵證人，分別為前北市府祕書長蘇麗瓊，一個就是前副市長林欽榮。

柯文哲說，林欽榮自己當過副市長，怎麼會不知道訴訟期間仍可以接受陳情，「凡走過必留痕跡」，林欽榮講的跟做的不一樣，出庭完就回到高雄市修改都市細部計畫換容獎。林欽榮出庭作證時是忘記了，還是根本在說謊。

檢方偵查期間在柯文哲住處查扣一顆編號「A1-37」的行動硬碟，資料夾有「工作簿」檔案，其中第12列「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」。

柯文哲律師表示，硬碟自被扣押起至製作映像檔期間有重大瑕疵，出現12天的空窗期，甚至在做成映像檔前5天，就有媒體報導「小沈1500」等內容，不排除證據有被污染，甚至遭人修改的可能。

公訴檢察官表示，硬碟內檔案是在去年8月30日搜索時發現，且於柯文哲的聲押庭內也提示過證據，硬碟內的證據具備證據能力。

（責任主編：莊儱宇）