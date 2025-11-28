京華城土地標售372億！涉套利30億 沈慶京訊後700萬交保

北檢將約談沈慶京到案說明，並於訊後諭知700萬交保。（圖／報系資料照）

台北京華城於2019年11月熄燈，當時沈慶京疑似指示旗下的中國石油化學工業公司以子公司鼎越開發斥資372億元1萬，向關係企業京華城公司標購京華城案土地，過程疑似套利30億元。調查局北機站今（11月28日）上午首度以被告身分約談威京集團總裁沈慶京到案說明，檢方訊後諭知沈慶京以700萬元交保。

事件源於，今年5月26日台北地檢署兵分20路搜索威京集團總部、中石化、鼎越、京華城公司等地，約談現任中石化董事長陳瑞隆等18名被告以及4名證人到案說明，檢方訊後諭知陳瑞隆以350萬交保。其餘被告包括前中石化董事長林克銘以500萬元交保；前中石化獨董朱雲鵬以120萬元交保；發言人陳穎俊以100萬元交保並限制出境出海；高階管理師朱俊嘉40萬交保；威京集團法務經理陳俊源80萬交保，其餘被告則被請回。當時沈慶京仍因京華城案處在押狀態，檢調並未借提訊問，直至今日才約談沈慶京到案說明。

京華城於2001年開幕，最終於2019年熄燈，當時京華城公司委託戴德梁行公開標售，但因為價格因素3次流標，最終才由威京集團旗下中石化公司百分之百轉投資的子公司鼎越開發以372億1萬元得標，取得土地永久所有權。

不過，檢調發現，當時京華城土地首次招標底價為380億元，但到第4次標售時，底標已經降至342億元，最終鼎越公司卻仍以372億1萬元得標，共溢價30億元。由於中石化為上市公司，該起土地標售利益輸送案涉犯《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌。

