京華城地疑「左手換右手」點土成金 沈慶京坐輪椅抵北檢複訊

京華城購物中心於2019年9月以底價342億進行第4次公開標售，最後由威京集團的關係企業，中石化旗下的「鼎越開發」公司用372億元價格標得，「左手換右手」的行徑讓檢警懷疑中間有非常規交易情事，台北地檢署追查，28日首度以被告身分約談沈慶京到案，上午沈慶京已到調查局北機站報到，並於下午2點50分抵達北檢複訊。

京華城2001年風光開幕，無奈經營不善，決定公開標售土地。2019年9月，京華城購物中心進行第4次公開標售，底價為342億元，最後由鼎越開發公司以372億元價格標得，整整溢價30億元，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，也引發外界譁然，懷疑之中有「左手換右手」、「點土成金」之嫌。

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案時發現，最終得標的鼎越開發，其實是中石化百分之百持股的轉投資公司。該公司原名「中石興」，2014年為興建「陶朱隱園」而更名為「陶朱建設」，待陶朱隱園完工後又於2019年改名為「鼎越開發」。中石化期間持續對鼎越增資，使其資本額從1億元暴增至350億元，順利具備資格參與京華城土地投標。

外界也質疑，京華城土地於2021年底完成買賣過戶後，鼎越取得新光銀行近150億元聯貸，京華城公司隨後啟動減資程序，將大量資金返還股東。鼎越則在原有350億資本額之外，再向銀行貸得約150億元，扣除購地款後，仍手握約120億元可運用，整體交易讓鼎越、京華城及其背後股東大幅獲利。

此外，北檢調查指出，鼎越在第四次招標時以372億餘元價格得標，但當時京華城土地市值僅約342億餘元，溢價達30億元。檢方質疑，此舉可能涉及不當操作，並恐損及中石化公司利益，相關疑點仍持續深入調查。

今年5月，檢調共搜索威京集團等20處所，約談鼎越開發前董座朱亞虎、中石化現任董座陳瑞隆等22人到案，台北地檢署訊後命朱亞虎100萬元交保、限制出境出海；陳瑞隆200萬交保；中石化現任總經理陳穎俊100萬交保限制出境出海；中石化前董座林克銘500萬交保；前藍營智庫經濟學者朱雲鵬120萬交保；威京集團法務經理陳俊源等人30萬到80萬元交保。

而沈慶京列為被告之一，當時因故延期約談至今日，上午9點許他已赴調查局北機站，下午2點50分移送北檢複訊。



