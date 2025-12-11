京華城大辯論前哨戰 柯文哲等11被告全到齊

三立新聞／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲涉貪案，台北地方法院休息41天後，今（11）日起開庭2天進行200宗以上證據提示，傳喚柯文哲共11名被告。開庭一開始法官針對法庭播送說明，庭上意見分歧，柯文哲更批法庭直播淪為事後紀錄片，甚至當庭問法官「開庭能否戴面具？」而據了解，11名被告中僅柯文哲、沈慶京提出抗告爭取法庭直播，端木正則希望開庭影像不要公開播送。

柯文哲支持者：「主席加油。」

前民眾黨主席柯文哲時隔一個多月再現身北院，京華城案進入最後審理階段，11、12日接連兩天暖身場，進行提示證據程序，全案11名被告全數到庭。

前民眾黨主席柯文哲：「本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子可以向大眾來公開說明，結果今天這個法庭直播變成了事後的紀錄片，你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

針對法庭公開播送一事，柯文哲直言「根本做半套」、「法條很奇怪」。

柯文哲日前聲請法庭直播，包括辯論程序及宣判程序，不過合議庭僅裁准「事後」在司法院網站公開播送，柯文哲和沈慶京皆提出抗告。

傳出有望代母出征中正萬華議員的應佳妤，也到北院替母親打氣，包含應曉薇在內的其餘被告，對於法庭直播與否都捨棄抗告，唯獨會計師端木正提出抗告，表示不希望被播送。開庭一開始，合議庭針對日後公開播送進行說明，表示根據現有法規播送範圍，若被告希望言論能播送，不能等到最後陳述，讓柯文哲感到困惑，直言根本做半套，說法條很奇怪，辯護人鄭深元則說實施辦法超越母法，認為最後陳述應該納入播送範圍。

柯文哲還表示，這是台灣第一次直播，法官說不想被拍可以戴口罩，那面具也可以嗎？法官回應戴面具不尊重法庭莊嚴。

沈慶京身體看起來恢復良好，這次沒有坐輪椅，而是改使用拐杖輔助、自己步入法院。

沈慶京身體看起來恢復良好，不同以往坐輪椅，改使用拐杖輔助進入法院，京華城案將先進行2天開庭，針對200宗卷證、3400項證據提示，下週則進入密集8天辯論程序，月底辯論終結，檢辯如何出招眾所矚目。

