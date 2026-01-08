京華城容積獎勵確認合法？怒揭檢察官「早收到內政部函釋」 沈慶京：硬扣圖利大帽

​台北地方法院審理京華城案及前台北市長柯文哲政治獻金案，已於去年底辯論終結，將於今年3月26日宣判。而同樣涉入京華城案的威京集團主席沈慶京在臉書發文砲轟，檢察官在偵查期間的高壓手段，痛批檢察官林俊言在偵辦過程中違背良知，明知有內政部函釋證明程序合法，卻仍對數十位北市府官員進行「羞辱恐嚇」式的偵訊，詐騙並誤導法官核發搜索票並裁定羈押。沈慶京喊話「我們不只要平等，我們更要正義」。

​沈慶京表示，去年（2025）12月15日，庭上檢察官引用喬治·歐威爾的《動物農莊》喊出「平等，平等，平等」。在沈慶京眼中，這句話顯得格外諷刺。回想過去一年半的偵查經歷，他不禁問：揮舞公權力大旗的檢察官，真的做到「法律之前，人人平等」嗎？還是如同《動物農莊》所描述，統治者可以隨意更改規則，將司法迫害合法化？

林俊言早掌握 內政部函釋 明確知道 可依都市計畫法申請容積獎勵 ​

​沈慶京說，在交保後，自己翻閱卷內資料，發現令人震驚的事實。偵查檢察官林俊言早在2024年5月，就已掌握內政部函釋，明確知道土地權利人可以依都市計畫法程序申請容積獎勵。然而林俊言檢察官違背了法律人的良知與確信，無視法律規定和內政部函釋，故意在8月間密集傳訊數十位北市府公務員，這些官員秉持文官風骨，依據專業和法律、制度，作證說明京華城案沒有問題、京華城公司依據都市計畫法第24條提出都市計畫申請是合法的，是法律賦予人民的權利。

​沈慶京指出，然而，當文官專業意見不符期待，檢察官竟然以幾近羞辱恐嚇的方式對待證人：包括對於受訊問的時任都發局總工程司邵秀珮說：「你覺得可以呼嚨的話，我們就來試試看！」對著時任都委會專門委員張立立說：「你這個就不專業呀，我就跟你說，你就不專業呀」、「做什麼余文那種角色，我也接受啦」。還有對著時任都發局長黃景茂說：「雖然『有違法』，我還是把它推過去」，並記載在筆錄上。但黃景茂當時立刻反駁：「我沒有講說有違法」以及檢察官冷嘲暗諷受訊問的公務員：「是不是拿了京華城或應曉薇什麼好處」、「笨」等語。

砲轟檢察官隱瞞訊息 誤導法官 核發搜索票並裁定羈押



「我不認識這些公務員，當法院勘驗偵訊錄音錄影時，那些真實影像讓人痛心。」沈慶京說，原來，當他戒護送醫住院時，像「動物」般被手銬、腳鐐和鐵鍊扣在病床上，接受林俊言「視察」逼迫認罪時，不只他面臨了高壓的偵查手段，其他的公務員也在這種羞辱與糟蹋中受到脅迫訊問。目前法庭曝光的僅是部分偵訊內容，還有更多的偵訊光碟尚未勘驗。

沈慶京強調，他沒有任何的不法行為，卻被強扣上行賄和圖利的大帽子。正因為檢察官沒有證據，才必須使出這種見不得人的手段，強逼認罪，甚至涉嫌偽造不實筆錄。最令人不齒的是，檢察官明知京華城程序合法、明知證人證詞無誤，卻在8月下旬聲請搜索和羈押，掩蓋真相，隱瞞正確訊息，詐騙並誤導法官核發搜索票並裁定羈押。

沈慶京痛批，檢察官運用詭詐手段、羅織入罪的行為，徹底踐踏了台灣的民主法治。在法庭上，檢察官竟敢厚顏說：「 檢察官只是做好自己的工作，為社會帶來公益。」讓沈慶京說，這如同「雞嗚狗盜之輩，佯裝朝堂高雅之士」何其諷刺，難道台灣人民只能任憑這樣的權力凌辱嗎？「蒼天何在！青天何在！我們不只要平等，我們更要正義！」

