京華城弊案今天辯結 柯文哲堅持無罪再批"檢方很邪惡"

京華城弊案以及政治獻金案，馬拉松式開庭，今天（24日）來到表定的最後一天，柯文哲始終堅持自己無罪，痛批檢方很邪惡，自己是葉克膜專家一生都在救人，但被羈押一年，最難過爸爸過世，但如果爸爸都能原諒這些人，自己也可以，最後再次強調，京華城送研議後自己就沒再接觸。

記者vs.前民眾黨主席柯文哲：「市長最後陳述還是要堅持無罪嗎？根本就沒罪啊。」

午後，前民眾黨主席柯文哲，穿著民眾黨的外套，再度回到北院，始終認為自己無罪。

記者vs.威京集團主席沈慶京：「我會講一段如果沒有如果，你有沒有聽過一條歌叫，無言的結局。」





沈慶京也說最後陳述不會沈默，更是用歌曲來暗示，京華城弊案的走向。

19號當天，檢察官論告時，柯文哲跟沈慶京沒有在場，24號午後，再度展開辯論，柯文哲在庭上大力反駁檢方，再次痛批檢方很邪惡，京華城案應該回歸專業依法行政，現在都被檢方破壞，被偵辦後，北市府就不再受理個案，這是因噎廢食，自己是葉克膜專家一生都在救人，但被羈押一年，沒辦法保護自己，怎麼保護台灣人民，最難過爸爸過世，但如果爸爸都能原諒這些人，自己也可以。

資深媒體人王瑞德：「依照法律的規定，你還不能收政治獻金耶，好你收了你要報，不然你弄進入民眾黨的戶頭，到現在還在鬼扯。」

台北市議員應曉薇：「謝謝大家。」

應曉薇則嚎啕大哭，強調士可殺不可辱，政治是一時的，也只是份工作，但是必須誓死捍衛自己以及家人的尊嚴，懇請審判長，用虎頭鍘斬了檢察官林俊言，還自己清白。

京華城與政治獻金案辯論終結，預計在明年3月26號宣判，有沒有罪，交由法院定奪。

