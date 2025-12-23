京華城弊案今將辯結 柯文哲最後陳述要說這件事

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，為期8天的大辯論進入尾聲，今天進入表定最後一天辯論程序，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京3人將到庭結辯。

今日上午將先由應曉薇與律師辯論其所涉收賄案進行答辯，應曉薇預計答辯40分鐘，律師暫定講2小時，上午可能輪不到柯、沈說話。

下午將由柯、應、沈3人輪番結辯與最後陳述，由於最後陳述不在宣判後5日內公開播送的範圍，預料3人不會著墨太久。

但也不至於草草帶過，因為沈慶京已表明今天將會補充陳述，柯文哲昨天答辯時也說，有些比較私人、或為人求情的意見，將在今天最後陳述時向法官表達。

若今日未能辯論終結，合議庭也已預留26日預備庭期。全案定明年3月26日下午2點半宣判。

