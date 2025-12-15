京華城弊案檢方緊咬圖利收賄 柯文哲：法庭上不應臆測編故事

台北地方法院審理京華城容積等弊案，今天全天由檢察官進行論告，被告皆沒有機會說話，庭訊後柯文哲面對媒體，只說了28個字：「法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」(記者劉詠韻攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今天全天由檢察官進行論告，被告皆沒有機會說話，庭訊後柯文哲面對媒體，只說了28個字：「法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單」，隨即離開法院。

今日檢察官已論告完畢柯文哲、威京集團主席沈慶京涉共犯圖利罪，和柯、沈、李文宗、威京法務經理涉共犯，收賄210萬元部分；至於柯涉收受沈慶京1500萬元部分，則論告至一半，已論及「A1-37」隨身硬碟中「工作簿」Excel檔案中每列的姓名、數字為金主、金額，檢方緊咬柯文哲於偵查時的「至少要知道哪些人幫助過我們」，以證明「小沈-1500」是收賄對價。

其餘尚未論告的「工作簿」檔案資訊內容、黃珊珊與柯的簡訊對話等其他證據，則留待明(16)日上午再繼續。

表定明上午檢方完成對柯等人行收賄罪論告後，再論告台北市議員應曉薇及其助理吳順民涉收受沈慶京賄賂的案情，隨後由柯文哲和其律師團開始答辯，之後再由沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇答辯，答辯時間延續至週三、週四。

